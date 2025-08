Pfizergate, New York Times pubblica un documento della Commissione Ue da cui emerge che "ha fatto sparire messaggi tra von der Leyen e Bourla" di Pfizer

Per la prima volta, l’Unione Europea ha ammesso di non aver conservato i messaggi richiesti dai giornalisti sull’accordo con Pfizer per i vaccini Covid. Lo rivela il New York Times, la cui inchiesta giornalistica ha sollevato il Pfizergate.

Quando è emerso che la presidente della Commissione UE aveva scambiato messaggi con il CEO della casa farmaceutica, Albert Bourla, per negoziare i termini dell’accordo, la stampa ha chiesto di accedere a tale materiale in base alle norme sulla trasparenza, ma da Bruxelles è arrivato un rifiuto, e il NYT ha contestato questo rifiuto in tribunale.

Nel maggio scorso, il Tribunale dell’UE aveva stabilito che l’Unione non era riuscita a spiegare in maniera plausibile perché non avesse reso pubblici i messaggi.

Tuttavia, da una lettera ricevuta dalla Commissione, si è appreso che tali messaggi potrebbero essere andati persi o distrutti, dopo essere stati giudicati non importanti, e che non vi fosse alcun obbligo di conservarli.

L’ATTACCO DEL NYT ALLA COMMISSIONE UE

«La risposta conferma che i messaggi di testo esistevano, cosa che la Commissione aveva evitato di affermare chiaramente. Si afferma che Björn Seibert, capo di gabinetto della signora von der Leyen, li abbia letti nell’estate del 2021», scrive il New York Times, segnalando però che, evidentemente, «la decisione di non conservare i messaggi è stata presa dopo la richiesta iniziale, nel maggio 2021, da parte di Alexander Fanta, allora giornalista di un organo di stampa tedesco», il quale al NYT ha dichiarato di essere «scioccato e sconcertato dal fatto che abbiano deciso di cancellare i messaggi dopo la mia richiesta».

Dunque, l’esecutivo europeo ha ammesso di non riuscire ora a trovare i messaggi e suggerisce — senza dirlo esplicitamente — di non averli più. Inoltre, spiega che la presidente von der Leyen ha sostituito ripetutamente il suo telefono dal 2021, senza trasferire completamente i dati sui suoi nuovi dispositivi, ma afferma anche che, quando Seibert ha recentemente cercato nel suo ultimo dispositivo e nei suoi messaggi sull’app Signal, non ha trovato gli scambi.

Il giornale americano fa notare che, da tutto ciò, emerge che la presidente ha avuto comunicazioni scritte su una questione di grande interesse pubblico, ma le ha condivise solo con il suo consigliere più stretto; poi, sono andate perse o sono state eliminate.

PFIZERGATE E LA MANCANZA DI TRASPARENZA

«Ci sono molte domande: non trovo questa risposta soddisfacente per nessuno», la reazione di Nick Aiossa, direttore del think tank anticorruzione Transparency International EU. Inoltre, si chiede perché i messaggi non siano stati resi pubblici se la loro esistenza era nota nel 2021. «Di certo non stanno cambiando il loro modo di agire in materia di trasparenza».

Il giornale americano ha fatto notare che la Commissione UE aveva sostenuto, durante tutta la controversia, che i messaggi di testo sono, per loro natura, di breve durata e non contengono informazioni importanti, quindi non era necessario conservarli come documenti pubblici.

Una posizione ribadita da Paula Pinho, portavoce della Commissione, la quale ha sottolineato che la politica di non registrare tali messaggi «non è stata contestata dalla Corte nella sua sentenza».

Comunque, la risposta della Commissione Europea di questa settimana chiarisce che i messaggi esistevano e che almeno un alto funzionario, oltre alla von der Leyen, ne era a conoscenza.