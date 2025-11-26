Manovra di Bilancio 2026, Commissione Ue approva bozza di legge italiana e premia la gestione dei conti pubblici con l'uscita dalla procedura di infrazione

Legge di Bilancio 2026, Italia promossa dall’Ue che approva la Manovra e la gestione dei conti pubblici, premiando l’impegno con lo stop alla procedura di infrazione sul deficit eccessivo. La bozza presentata ha ottenuto infatti il consenso da parte di Bruxelles che ha giudicato il documento programmatico conforme agli standard richiesti dal Patto di Stabilità e allineato agli obiettivi di tetto di crescita della spesa netta.

Altro punto a favore è stato per lo sforzo portato avanti al fine di riportare il rapporto Debito/Pil sotto il 3%, un traguardo che potrebbe essere già raggiunto entro la fine dell’anno, visto che molte previsioni confermano la possibile discesa a 2,8, in modo da uscire dall’inadempienza già nei primi mesi del 2026, in occasione delle prossime pagelle che verranno pubblicate a giugno grazie all’analisi dei dati Eurostat.

Nella valutazione, la Commissione si è espressa in modo molto positivo soprattutto sulla responsabilità dimostrata dal governo nel seguire le raccomandazioni dell’Europa per porre fine all’eccesso di debito e rispettare i requisiti di spesa restando al di sotto della soglia massima prevista.

Legge di Bilancio approvata dalla Commissione Ue, prevista uscita dalla procedura di infrazione sul deficit nel 2026

Il ministro Giorgetti ha commentato il risultato raggiunto dall’Italia in Commissione Europea con l’approvazione piena della Legge di Bilancio, che vale 18 miliardi per il 2026 e la possibilità per i prossimi mesi di poter uscire finalmente dalla procedura di infrazione che era stata aperta. “Questa valutazione conferma che siamo sulla buona strada nonostante permangano ancora gli effetti negativi del Superbonus“, ha dichiarato, aggiungendo che dal momento dell’uscita sarà possibile poi usufruire della clausola che permette di entrare in deficit fino all’1,5% per affrontare la spesa militare.

Altro punto chiave sarà poi quello della crescita e competitività, che ancora non soddisfa a pieno e secondo le previsioni Ue non aumenterà, ma per la quale il governo si sta impegnando a raggiungere gli obiettivi. Non solo adottando nuove strategie per favorire l’aumento del Pil ma anche per rispettare il piano di transizione richiesto dalla Commissione con gli investimenti del Pnnr.