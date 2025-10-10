Vi sarebbe una presunta rete di spionaggio ungherese a Bruxelles: la Commissione Ue sta indagando su questo presunto nuovo scandalo

Nuovo presunto scandalo scoppiato ai vertici dell’Ue visto che in queste ore la Commissione Ue ha fatto sapere di aver avviato una indagine interna: il motivo? Una presunta rete di spionaggio ungherese, delle spie dei servizi segreti di stanza a Bruxelles. L’obiettivo del gruppo – una trama da film thriller – carpire informazioni infiltrandosi ai piani alti, ai vertici della Commissione Europea.

La vicenda – che deve essere ovviamente ancora confermata – è stata portata alla luce da una interessante e dettagliata inchiesta giornalistica congiunta fra i tedeschi di Der Spiegel, i belgi di De Tijd e l’emittente televisiva ungherese Direkt36, che da tempo ha acceso un faro sulle mosse del governo Orban ritenute poco chiare. A Bruxelles, secondo “l’accusa”, circolavano quindi degli 007 perfettamente travestiti da funzionari diplomatici, e l’episodio è avvenuto quando l’ambasciatore ungherese presso l’Unione era Olivér Várhelyi, figura di spicco nella Commissione Europea.

Dai documenti esaminati da chi ha indagato è emerso che un agente – che non è stato però identificato – si trovava a Bruxelles nel periodo 2015-2017, ufficialmente come diplomatico presso il dipartimento per la politica di coesione dell’ambasciata ungherese, e che potrebbe rappresentare in realtà un “infiltrato”. L’agente – stando a quanto emerso – lavorava infatti per i servizi segreti dell’Ungheria e stava coltivando contatti all’interno della Commissione Ue e di altre organizzazioni dell’Ue.

COMMISSIONE UE INDAGA SU SERVIZI SEGRETI UNGHERESI: COMMENTA IL PORTAVOCE

Balazs Ulivari, portavoce della Commissione europea, ha spiegato ieri che: “Come al solito, la Commissione prende molto sul serio tali accuse e ribadisce il suo impegno a proteggere i funzionari e le reti della Commissione dallo spionaggio illecito”, aggiungendo che l’esecutivo dell’Ue “istituirà un gruppo interno per esaminare queste accuse”, rifiutando di fornire altre informazioni per motivi di sicurezza.

Paula Pinho, portavoce principale della Commissione, ha invece fatto sapere che la presidente Ursula von der Leyen è stata informata delle segnalazioni, mentre i rappresentanti di Várhelyi e del governo ungherese non hanno voluto commentare, interpellati da Politico. Se questa spy story risultasse alla fine reale, sarebbe decisamente scandaloso, tenendo conto che solitamente queste mosse sono attuate da Paesi come la Russia e la Cina, e non da uno Stato membro dell’Unione europea; ciò potrebbe minare la fiducia di Bruxelles nei confronti dell’Ungheria.

COMMISSIONE UE INDAGA SU SERVIZI SEGRETI UNGHERESI: INCONTRI A BRUXELLES

I media riportano di incontri avvenuto in quel di Bruxelles, solitamente presso un parco della cittadina belga, fra un alto funzionario dell’Unione Europea e appunto questo agente segreto ungherese non identificato sotto mentite spoglie. Secondo quanto dichiarato dal primo, si capiva che l’ungherese volesse scoprire qualcosa, spiegando che era in cerca di pettegolezzi. Ad un certo punto lo stesso presunto 007 si sarebbe quasi palesato, provando a corrompere l’esponente Ue offrendogli dei soldi in cambio di informazioni segrete, ma questi non ha ceduto liquidando il suo interlocutore.

I protagonisti di questa spy story non vengono mai citati ma è probabile che il tutto sia partito proprio da questo funzionario dell’Unione Europea, probabilmente in contatto con uno dei tre media che hanno realizzato questa interessante inchiesta. In ogni caso la Commissione Ue non è intenzionata a soprassedere e ha fatto sapere di essere pronta ad indagare in maniera approfondita attraverso un gruppo di indagine interna di modo da prendere seriamente tali accuse.

COMMISSIONE UE INDAGA SU SERVIZI SEGRETI UNGHERESI: I “PRECEDENTI”

Ricordiamo che i servizi segreti ungheresi non è la prima volta che agiscono nell’ombra in quel di Bruxelles, tenendo conto che già nel periodo 2015-2017 (lo stesso delle accuse attuali), degli esponenti dell’intelligence di Budapest, l’IH, erano stati sospettati di aver indagato su coloro che lavoravano presso l’ufficio antifrode in Belgio, che nel contempo stavano indagando su una società che era riconducibile al genero di Orban, sospettata di utilizzare in maniera illecita dei fondi dell’Unione Europea.

Di conseguenza parliamo di personaggi inclini a queste pratiche, ma del resto è nella natura dei servizi segreti intrufolarsi nelle stanze del potere. Questa volta, però, la vicenda sembrerebbe essersi allargata, andando a coinvolgere anche Olivér Várhelyi, figura di spicco nell’Ue.