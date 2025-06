A breve le commissioni applicabili ai prelievi o ai pagamenti con il bancomat potrebbero subire degli incrementi. Al momento, all’esercente, ogni transazione costa tra lo 0,02% e lo 0,03% rispetto al valore della transazione.

Già dal 1° giorno del mese di luglio, sia gli intermediari finanziari che le banche dovrebbero ricevere il nuovo tariffario, che si presume essere – come già accennato – più oneroso. Attualmente, le proposte in corso sono due: la prima prospetta un aumento proporzionato all’importo dell’acquisto e la seconda ipotizza il pagamento di quasi 0,50 € per i prelievi agli ATM.

Come cambieranno le commissioni bancomat

L’aumento delle commissioni dei bancomat non impatterà negativamente soltanto sugli esercenti, ma anche sui consumatori finali (presto vedremo il perché), e su intermediari finanziari e banche, che vedranno ridursi il loro margine di profitto.

Quanto ai consumatori, gli stessi potranno subire delle ripercussioni indirette e dirette: da un lato gli aumenti sulle transazioni – anche relativamente allo shopping online – e dall’altro il costo applicato ai prelievi presso gli sportelli automatici.

Dopo l’azzeramento delle commissioni sui bonifici istantanei, ora arriva questa nuova misura che potrebbe avere effetti economici su tutti: dagli esercenti ai consumatori, dagli enti bancari a quelli finanziari.

La tabella esemplificativa

Grazie a questa tabella esemplificativa vorremmo illustrare il nuovo tariffario relativamente alle commissioni bancomat che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio di quest’anno, 2025.

Prelievi agli sportelli automatici con la carta

Tipo Commissione Per tutti i prelievi da ATM con carta 0,47 €

Pagamenti con l’uso delle carte Consumer

Fasce d’importo € Standard Bill Pay/Ricarica Prepagata 0–4,99 0,10% 0,10% 5,00–24,49 0,20% 0,20% 24,50 + 0,20% 0,05 €

Pagamenti con carte aziendali oppure commerciali

Fasce d’importo € Standard Bill Pay/Ricarica Prepagata 0–4,99 0,70% 0,70% 5,00–24,49 1,30% 1,30% 24,50 + 1,30% 0,30 €

Pagamenti mediante Applicazione (BANCOMAT Pay P2B/P2G)

Fasce d’importo € Standard E-commerce Standard No E-commerce Bill Pay/Ricarica Prepagata E-commerce Bill Pay/Ricarica Prepagata No E-commerce 0–4,99 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 5,00–24,49 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 24,50 + 0,20% 0,20% 0,05 € 0,05 €

Ai consumatori finali suggeriamo di guardare il costo per ogni prelievo, che per obbligo di legge deve apparire in ogni schermo dello sportello ATM della banca presso il quale si vorrebbero ritirare i soldi.

