Commissioni Esami di Stato 2021/ Maturità, i nomi dei Presidenti: info e link Miur

Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono stati pubblicati oggi 31 maggio 2021 i nomi dei Presidenti delle Commissioni per gli Esami di Stato del secondo ciclo di Istruzione 2021: la Maturità 2021, lo ricordiamo, avverrà solo con una maxi prova orale che partirà dalla discussione di un elaborato.

Anche la commissione d’esame, rispetto alla tradizionale composizione “mista”, avrà esattamente come l’anno scorso (per motivi sanitari) un solo Presidente esterno e tutti gli altri 6 commissari interni all’istituto: le Commissioni saranno 13.349, per un totale di 26.547 classi coinvolte. Sempre oggi 31 maggio scadono i termini per la consegna dell’elaborato dei candidati alla Maturità 2021: al netto degli scrutini, sono iscritti agli Esami 540.024 candidati, di cui 522.161 interni e 17.863 esterni. La ripartizione annunciata dal Miur prevede: Istituti Professionali 96.908, Istituti Tecnici 169.354, Licei 255.899.

COME TROVARE LE COMMISSIONI D’ESAME

I nominativi dei Presidenti sono consultabili all’interno della sezione dedicata agli Esami e sono stati forniti anche alle istituzioni scolastiche (qui il portale ufficiale con la commissione d’esame): è possibile cercare per tipologia d’indirizzo, per istituto o per presidente. Qui invece il link invece alla sezione del Ministero dedicata agli Esami di Stato 2021 con tutti i materiali e le informazioni disponibili.

L’Esame di Maturità inizierà il prossimo 16 giugno e non prevederà alcuna prova scritta nazionale, ma solo un maxi-orale in presenza secondo i singoli calendari delle scuole e secondo le regole di distanziamento imposte per legge. L’elaborato scritto partirà dalle materie di indirizzo per poi eventualmente ampliare in maniera interdisciplinare: tale “tesina” verrà valutata dalla Commissione d’esame e sarà il punto di partenza del solo ed unico colloquio orale.

