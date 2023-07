Commissioni pagamento POS/ Raggiunto l’accordo: taglio su importi minori di 30€ (29 luglio 2023)

Sulle commissioni di pagamento del POS ne abbiamo parlato da cima a fondo. Dopo tante variazioni e tanti cambiamenti – oltre che le proteste dei piccoli commercianti – è arrivato quell’accordo che potrebbe far felici gli imprenditori che ad oggi erano stanchi di essere “servi delle banche“.

Affitti troppo alti/ Nuovo sostegno per pagare molto meno, dove? (29 luglio 2023)

Stiamo parlando dell’accordo tra l’Abi e l’Associazione dei prestatori di servizi di pagamento che hanno firmato un protocollo con Confartigianato, Cna, Confesercenti, Confcommercio e Fipe. Le commissioni al di sotto dei 30 euro saranno ridotte per garantire introiti superiori.

Commissioni pagamento POS: in cosa consiste l’accordo

L’impegno per ridurre le commissioni di pagamento del POS consiste in una intesa siglata tra operatori che offrono questo servizio e le banche, che cercheranno di abbattere i costi su ogni transazione inferiore a 30€.

Chiusura attività per ferie/ Il Fisco vuol "sapere le date" per le vacanze (29 luglio 2023)

Dopo i vari obblighi di accettare la carta su ogni transazione (di recente l’imposizione agli esercenti di accettare il tabacco col POS), questa intesa potrebbe essere un vantaggio non indifferente per le piccole attività.

L’accordo prevede la possibilità di «promuovere iniziative commerciali per ridurre l’impatto dei costi delle transazioni di basso valore». Le commissioni potrebbero essere ancora più irrisorie nel caso in cui il pagamento fosse per importi uguali o inferiori a 10€.

L’incontro si è tenuto – seppur oltre i tempi prefissati – presso il ministero dell’Economia, dove il Governo ha fatto da “garante” e responsabile dell’accordo raggiunto dalle associazioni di PMI, dalle banche con gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici (a livello internazionale).

Certificazione unica 2023/ Cos'altro serve presentare per ottenerla (29 luglio)

Inizialmente si pensava a tagliare del tutto le commissioni del POS per i pagamenti sotto i 10 euro, ma data l’infattibilità economica il protocollo prevede due livelli destinati ai cosiddetti “piccoli imprenditori“, nonché coloro che fanno un fatturato inferiore a 400 mila euro:

Pagamenti uguali o minori a 30 euro: la commissione sarà ridotta (da quantificare). Pagamenti uguali o minori a 10 euro: commissione presente ma ancora più bassa rispetto a quella applicata per le transazioni fino a 30 euro.

Ma le novità vanno oltre le commissioni di pagamento del POS, infatti i sistemi garantiranno maggior «trasparenza, comprensibilità informativa e comparabilità dei costi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA