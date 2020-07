Commissioni parlamentari, accordo: ecco i nomi/ Ma furia M5s: “abbiamo ceduto troppo”

È stato definita in mattinata l’intesa sulle commissioni parlamentari. Ad annunciarlo è Andrea Marcucci all’assemblea dei senatori del Pd, parlando di un «accordo complesso e difficile» sui nomi, che «ovviamente creerà anche qualche malcontento». Marcucci ha annunciato che il Pd avrà quattro presidenze: Affari costituzionali, Difesa, Finanze e Politiche Ue rispettivamente con Parrini, Pinotti, D’Alfonso e Stefano. Altrettante le vicepresidenze: Boldrini, Collina, Biti e Verducci. Invece il M5s Puglia dovrà lasciare la commissione Controllo enti gestori lasciando il posto a Nannicini del Pd. Ad anticipare più precisamente lo schema dell’accordo, che dovrà superare le votazioni nelle singole commissioni, è l’HuffPost.

Per quanto riguarda la Camera, Brescia (M5s) ad Affari costituzionali, Perantoni (M5s) a quella Giustizia, Esteri al Pd, Rizzo (M5s) alla Difesa, Mellili (PD) al Bilancio, Marattin (Iv) alle Finanze, Casa (M5s) alla Cultura, Pd all’Ambiente, Paita (Iv) ai Trasporti, Produttive al Pd, Serracchiani (Pd) al Lavoro, Lorefice (M5s) agli Affari sociali, Gallinella (M5s) all’Agricoltura e Battelli (M5s) alle Politiche Ue. E quindi il Senato. Parrini (Pd) alla Commissione Affari costituzionali, Grasso (Leu) a capo di quella Giustizia, Petrocelli (M5s) per Esteri, Pinotti (Pd) per Difesa, Pesco (M5s) per Bilancio, D’Alfonso (Pd) per Finanze, Parente (Iv) per Cultura, Coltorti (M5s) per LLPP, Agricoltura a M5s, Industria Girotto (M5s), Lavoro a Matrisciano (M5s), Sanità a Nencini (Psi-Iv), Ambiente a Moronese (M5s) e Stefano (Pd) a Politiche Ue.

NOMI COMMISSIONI PARLAMENTARI, “RIVOLTA” M5S

Il malcontento di cui parla Andrea Marcucci è molto probabilmente quello del M5s. Un deputato pentastellato coinvolto nel puzzle del rinnovo delle presidenze delle commissioni parlamentari rivela all’HuffPost: «Siamo avvelenati». Alcuni parlamentari lamentano: «Stiamo cedendo troppo commissioni al Pd. Non sono stati capaci di difendere il Movimento». E così i deputati delle commissioni Finanze minacciano di non votare il renziano Luigi Marattin. «Il problema non è il nome, ma il fatto che noi dei 5 stelle non avremo il controllo di una commissione economica», riporta la testata. La faccenda, dunque, è complessa. I vertici grillini avrebbero minacciato la sostituzione dei componenti M5s della commissione Finanze in caso di mancato voto a Marattin. Ma sta crescendo il malcontento. «Se la trattativa va male, sfiduciamo tutti i vertici», la minaccia di più di un parlamentare. E c’è il pentastellato Leonardo Donno che avrebbe minacciato le dimissioni da capogruppo in commissione Bilancio proprio in polemica con i vertici del gruppo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA