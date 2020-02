Commisso, furia dopo Juventus Fiorentina/ “Arbitraggio schifoso” Nedved: “Ora basta!”

Juventus-Fiorentina prosegue anche dopo il triplice fischio. Ci pensa il patron viola Rocco Commisso ad aprire il caso: ha sbottato contro l’arbitraggio che, a suo dire, ha condizionato in maniera pesante il risultato finale. «Non ho mai criticato gli arbitri, ma non possiamo vederli che decidono le partite in questo modo. Sono disgustato», ha dichiarato nel post-partita. Sulla Juventus ha poi detto: «Con 350 milioni di parco giocatori non ha bisogno dell’aiuto dell’arbitro per vincere le partite». E quindi ha aggiunto: «Non si possono vedere cose così. Sono arrabbiatissimo». Dichiarazioni che sui social sono state riportate anche dai tifosi dell’Inter, peccato che Commisso abbia criticato anche l’arbitraggio con nerazzurri e Genoa. «C’erano due rigori per noi e non sono andati al Var. Qui sono andati e si è visto… Il primo rigore forse poteva esserci, il secondo assolutamente no. Anche i giocatori sono molto arrabbiati e demoralizzati».

COMMISSO, FURIA DOPO JUVENTUS FIORENTINA: BOTTA E RISPOSTA CON NEDVED

Non si è fatta attendere la replica di Pavel Nedved al presidente della Fiorentina. «Il presidente ha tutto il mio rispetto, ma siamo abbastanza stufi di sentir dire che la Juventus non vince con merito», ha dichiarato il vicepresidente della Juventus nel finale con polemica. E poi ha aggiunto: «La squadra vince perché gioca bene e fa di tutto per ottenere i risultati sul campo, le avversarie dovrebbero smetterla di crearsi degli alibi dicendo sempre che non meritiamo». Invece Maurizio Sarri ha commentato: «Non c’è niente da replicare, guardo la partita: 70% di possesso palla e 79% di supremazia territoriale. Abbiamo giocato 58 palloni nell’area avversaria contro 11 loro. E il risultato è una logica conseguenza». Intanto a Commisso viene riferito che Pavel Nedved ha detto che bisogna prendersi un tè prima di parlare. Allora il patron della Fiorentina replica: «Perché non se lo prende lui? L’Italia si deve guardare questo schifo di arbitraggio che ho visto, si deve cambiare».

