Commodo, storia vera imperatore romano de Il Gladiatore/ Figlio di Marco Aurelio, da chi è stato ucciso?

Il Gladiatore, storia vera di Commodo imperatore romano del film

Commodo, figlio di Marco Aurelio, è stato un imperatore romano della dinastia degli Antonini. Succede al padre Marco Aurelio e durante il suo regno dimostra di avere un carattere deciso ed autoritario al punto da essere definito crudele e stravagante e associato a Nerone e Caligola. L’Imperatore durante il suo governo, oltre a dei modi autoritari e decisi, si fa notare anche come gladiatore conquistandosi per il suo talento anche il soprannome di Ercole romano. Viene nominato imperatore il 27 novembre 176 dal padre Marco Aurelio e nel 177 gli viene attribuito il titolo di Augusto diventando poco dopo, per la precisione il 1 gennaio 177, anche console per la prima volta. Nel 180 la morte del padre Marco Aurelio per peste, fa si che il figlio diventi imperatore.

Giuseppe Picone: “Carla Fracci mamma della danza”/ Biagiotti: "Incredibile e umile"

Commodo com’è morto e chi l’ha ucciso? Fu il gladiatore Narcisso e non Massimo Decimo Meridio

Dopo la morte del padre Marco Aurelio, Commodo diventa imperatore. Il suo regno non passa certo inosservato, anche se i suoi modi non sono particolarmente apprezzati. Autoritario, crudele e stravagante, Commodo si fa apprezzare anche come gladiatore e proprio durante uno dei suoi duelli trova la morte. Dopo essersi salvato, senza saperlo, da un tentativo di avvelenamento da parte di alcuni congiurati, Commodo perde la vita durante un duello con il gladiatore Narcisso che lo trafigge con una spada. Narcisso era il suo istruttore personale e dopo un anno dalla morte dell’imperatore viene condannato a morte per il delitto. Dopo la morte di Commodo, l’imperatore viene anche condannato alla damnatio memoriae: non viene sepolto presso il mausoleo di Adriano, ma tutte le statue in suo onore vengono rimosse. Nel 195 è Settimio Severo a riabilitarne l’immagine.

