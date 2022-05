Commovente o commuovente?/ Come si scrive: significato, errori comuni, frasi, esempi

COMMOVENTE O COMMUOVENTE? COME SI SCRIVE CORRETTAMENTE: LA GIUSTA FORMA

La grammatica è una disciplina della linguistica. La sua funzione è quella di raccogliere le regole necessarie alla corretta costruzione delle frasi, dei sintagmi e delle parole. Di norma, i linguisti non fanno rientrare nella grammatica le regole di ortografia, anche se spesso i manuali di grammatica includono tra le regole grammaticali anche quelle dell’ortografia e perfino le norme della punteggiatura. Oggi cercheremo di fugare qualche dubbio. Si scrive commovente o commuovente? Come si scrive? Si scrive “commovente” o “commuovente” nella lingua italiana? La forma corretta è quella senza la lettera u ovvero “commovente”. Per quale motivo? Ci dobbiamo rifare ad una regola grammatica. La regola in questione è il cosiddetto dittongo mobile, presente anche nella coniugazione del verbo muovere. Secondo il dittongo mobile, la lettera u in questo contesto cade. Anche per il plurale di commovente vale quanto è stato detto finora, si scrive commoventi, senza la lettera u. Dunque, il termine “commuovente” è errato. In grammatica, il termine “commovente” è il participio presente del verbo commuovere. In grammatica “commovente” può anche essere un aggettivo. Nota bene: all’infinito è presente la lettera u.

SIGNIFICATO DEL TERMINE COMMOVENTE

Il termine “commovente” esprime qualcosa che commuove, che scaturisce nella persona emozione, commozione. In questo caso, il termine “commovente” è utilizzato come aggettivo. Il vocabolo “commovente” è utilizzato anche come predicato con valore neutro. Cambia il valore grammaticale ma il significato rimane lo stesso. Facciamo attenzione quindi a scrivere il termine correttamente: commovente e non commuovente poichè la forma è errata.

ECCO ALCUNI ESEMPI DI FRASI CON AL LORO INTERNO LA PAROLA COMMOVENTE

Qui di seguito possiamo osservare alcuni esempi contenenti la parola ‘commovente’:

Es: Il nuovo film di Scorsese è estremamente commovente.

Es: La storia di come vi siete conosciuti è molto commovente.

Es: Era commovente vedere come si spalleggiavano a vicenda.

