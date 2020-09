Como, assessora butta coperta di senzatetto/ Video e polemica “Comportamento brutale”

Scoppia la polemica a Como nei confronti di un’assessora, dopo che la stessa ha buttato via la coperta di un homeless, un senza tetto della città. La protagonista di questo gesto, apparentemente senza alcun motivo, è Angela Corengia, assessora alle Politiche sociali del noto comune lariano, in quota Lega. Un episodio che è stato ripreso interamente con uno smartphone, e il video realizzato ha fatto il giro del web divenendo virale e creando non poche polemiche. Nel filmato in questione si vede appunto la Corengia discutere con un senza tetto di colore, presumibilmente un ragazzo africano, dopo di che si avvicina al suo giaciglio di fortuna, gli prende la coperta, e la allontana, buttandola in un prato vicino. Il fatto è avvenuto sotto i portici di San Francesco, una chiesa chiusa da tempo, i cui portici sono appunto da tempo rifugio di persone che non hanno fissa dimora. Tra l’altro l’assessora ripete lo stesso gesto due volte, prima con un senzatetto e poi con quello a fianco, ed è probabile che la stessa esponente del comune abbia deciso di favorire una migliore igienizzazione dei portici in tempi di coronavirus, ma i modi sono apparsi, almeno da quanto si evince dal filmato, alquanto bruschi.

COMO, ASSESSORA GETTA COPERTA DI SENZATETTO: LA REAZIONE DEGLI ATTIVISTI

Come detto sopra, numerose le reazioni sdegnate all’episodio, a cominciare da quella degli attivisti, che hanno commentato: “Angela Corengia – le parole pubblicate dai colleghi di Fanpage in data 8 settembre – si è resa protagonista dell’ennesimo episodio che vede chi dovrebbe lavorare per l’inclusione sociale comportarsi in modo brutale ed insensato con le persone che dimorano in strada”. E ancora: “Tutto ciò non è tollerabile, tanto meno se questa persona è l’assessora alle politiche sociali: un giorno dà l’elemosina, il giorno dopo strappa le coperte per svegliare chi ha passato la notte sotto un portico, incurante anche del fatto che ormai non ci siano più trenta gradi”.





