COMO, DON ROBERTO AMMAZZATO IN STRADA/ Ucciso da un senzatetto vicino alla chiesa

Giungono dei dettagli in più in merito all’omicidio del prete 51enne di Como, don Roberto Malgesini. Ad ammazzarlo sarebbe stato un cittadino straniero senzatetto che avrebbe dei problemi psichici. Non sono state fornite le generalità ma si sa che lo stesso si è costituito dai carabinieri. Il sacerdote è molto noto nell’ambiente del volontariato sociale, era da tempo in prima linea per assistere proprio i senzatetto, ma anche gli stranieri e in generale gli emarginati, tre gruppi di persone a cui probabilmente apparteneva lo stesso omicida. Ogni mattina, scrive La Provincia di Como, il parroco della chiesa San Rocco lavorava assieme ai volontari per consegnare la colazione ai senzatetto e ai migranti, ma serviva anche alla mensa, al dormitorio, aveva relazioni con molti di questi poveretti, e spesso e volentieri caricava chi aveva bisogno in auto per portarlo in ospedale. Don Roberto Malgesini era originario della Valtellina ma abitava ovviamente a Como dove esercitava la professione. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella “salitina” che porta alla chiesa, vicino alla fontanella d’acqua. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

COMO, DON ROBERTO ASSASSINATO IN STRADA, PRETE COLPITO ALLE SPALLE DA UNA COLTELLATA

Un omicidio si è verificato nella mattina di oggi, martedì 15 settembre, in quel di Como: a morire, un prete di 51 anni. La vittima, come riferisce l’edizione online del quotidiano La Stampa poco fa, si chiamava Roberto Malgesini, parroco molto conosciuto in paese e facente parte della chiesa del quartiere lariano di San Rocco. Non vi sono ancora notizie certe in merito all’assassinio, ma pare che l’uomo di Chiesa sia stato ammazzato dopo aver ricevuto una coltellata alla schiena, un fendente risultato purtroppo mortale. L’episodio è avvenuto questa mattina presto, e alle ore 8:00, sempre come riferito dal quotidiano piemontese, il colpevole si sarebbe costituito presso la caserma dei carabinieri. Si tratterebbe di un cittadino straniero, anche se al momento non sono state fornite le generalità, quindi non è ben chiaro da quale nazione provenga, ne se sia regolare o meno sul suolo italiano. Nel dettaglio l’omicidio sarebbe avvenuto poco prima delle ore 7:00 di oggi presso la piazza della chiesa di San Rocco dove appunto esercitava lo stesso don assassinato.

COMO, DON ROBERTO ASSASSINATO IN STRADA: POCHI ANNI FA UN CASO SIMILE

Il sacerdote si stava recando presso l’edificio sacro, ma lungo la strada è stato colpito alle spalle dall’aggressore che poi è scappato. Il prete è stato rinvenuto poco dopo steso a terra con una ferita d’arma da taglio provocata da un coltello, trovato insanguinato non lontano dal luogo del delitto. Immediata la chiamata ai soccorsi ma quando sono giunti sul luogo segnalato gli uomini del 118 con un’ambulanza e un’auto-medica, per don Roberto non vi era ormai più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate dopo la coltellata, e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Prezzo la piazza dove è avvenuto il crimine, è giunto in seguito anche il vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni. L’episodio ha fatto tornare alla mente quanto accaduto pochi anni fa a don Renzo Beretta, il parroco che era stato ucciso presso la chiesa di Ponte Chiasso, non troppo lontano dalla barriera con la Svizzera.



