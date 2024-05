Como, dove giocherà in Serie A?/ Stadio Sinigaglia non adeguato: ipotesi Svizzera…

Dopo ventuno anni, a Como esplode la festa per la promozione in Serie A. È bastato un pareggio ai lombardi, contro il Cosenza, per festeggiare la promozione e raggiungere il Parma già certo della salita nel massimo campionato da alcune giornate. Tutto bellissimo, dunque, per il club lariano, che prima dell’inizio della prossima stagione dovrà risolvere un problema non da poco: il nodo stadio. Dove giocherà, dunque, il club lombardo? Il Sinigaglia, impianto storico del club, non è pronto per la massima serie. I posti, infatti, non sono adeguati nonostante nei mesi scorsi ne siano stati aggiunti mille in curva.

Al momento il Sinigaglia può ospitare circa 7.800 persone ma senza le deroghe e autorizzazioni necessarie non potrà ospitare gare di Serie A. La società e il Comune stanno lavorando per risolvere la questione, così da consentire al Como di avere un impianto adeguato nel quale disputare le gare casalinghe già da inizio campionato. La dirigenza lariana vorrebbe evitare di dover cercare un altro impianto, ma la soluzione non è da escludere.

Como, dove giocherà nella stagione 2024/2025

Il responsabile dell’area marketing del Como, Suwarso, qualche tempo fa ha parlato a La Gazzetta dello Sport del progetto, affrontando anche il tema stadio: “A breve la proprietà approverà il progetto da presentare al Comune. Non sarà uno stadio per il Como, aperto due o tre giorni al mese, ma per la città, con aree commerciali e sanitarie”. Parlando poi della promozione, al momento dell’intervista non ancora ufficiale ma auspicata, ha affermato: “L’Atalanta ha fatto i lavori a blocchi senza risentirne. La volontà è quella di giocare qui”.

Per giocare in casa, il Como deve portare lo stadio ad avere almeno 10.500 posti: solamente così, come scrive la Provincia, potrebbe ottenere una deroga. Tale deroga, però, verrà concessa soltanto con la presentazione di un piano, con adeguate e precise tempistiche, che indichino come portare poi lo stadio ad avere 12.000 posti, che è il livello minimo di capienza di Serie A. Saranno fondamentali le prossime settimane, quando la documentazione relativa alle modifiche dello stadio comasco verrà presentata: la scadenza è fissata al 4 giugno.











