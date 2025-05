Dopo la fine della storia d’amore con Thais Wiggers, modella brasiliana ed ex velina, Teo Mammucari ha avuto diverse storie d’amore ma mai importanti come quella con la showgirl, con la quale è stato insieme dal 2006 al 2009. Una relazione davvero speciale per il conduttore, tra alti e bassi: i due erano talmente tanto innamorati da decidere di avere una bambina insieme, Julia, oggi una ragazza nel pieno della sua splendida gioventù. I rapporti tra Thais e Teo, come sappiamo, non sono sempre stati idilliaci e questo ha portato alla separazione tra i due. Teo Mammucari ha avuto, nel tempo, altre storie, anche se nessuna importante come quella con Thais. Oggi chi è la compagna di Teo Mammucari? Più volte il conduttore è stato paparazzato con donne varie: l’ultima ha un’identità top secret.

La (presunta) compagna di Teo Mammucari è stata svelata dal settimanale “Gente” nel 2023. I due sono apparsi insieme, a passeggiare mano nella mano in giro per Roma, nel novembre dello stesso anno. Mammucari e la sua fidanzata sono stati fotografati mentre facevano un giro per la città eterna, apparendo molto complici e innamorati. Ma chi è la fidanzata del conduttore?

Compagna di Teo Mammucari, chi è? Più giovane di lui e…

La (presunta) compagna di Teo Mammucari sarebbe più giovane di lui: sarebbe infatti poco più che trentenne, mentre lui ha superato i cinquanta. Una bella differenza di età, dunque, che però non avrebbe frenato il loro amore. La storia con la giovane, secondo il settimanale Gente che li ha paparazzati all’epoca, avrebbe già alcuni anni di età. I due sarebbero infatti insieme da diverso tempo. Lei, la fidanzata di Teo, sarebbe un maresciallo ordinario dell’esercito. Un lavoro dunque lontano dal mondo dello spettacolo: forse proprio per questa ragione la loro storia continua a rimanere top secret. Non sappiamo, infatti, il nome della donna.