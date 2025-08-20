Pippo Baudo aveva una compagna? I grandi amori della vita del conduttore

Pippo Baudo aveva una compagna? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo dopo la morte del conduttore, scomparso a 89 anni lo scorso 16 agosto. Dopo il divorzio da Katia Ricciarelli nel 2007, infatti, il conduttore ha mantenuto la sua sfera privata lontano dai riflettori, senza ufficializzare mai una nuova compagna. Tuttavia, in molte occasioni, i suoi fan e i giornali hanno parlato di una donna accanto a lui, confondendo spesso la figura di Dina Minna, sua storica assistente. Dina è stata presente al suo fianco negli ultimi anni della sua vita, non solo come collaboratrice, ma come vero e proprio braccio destro sia nella sfera professionale che privata.

Tuttavia, Baudo non ha mai confermato che tra loro ci fosse un rapporto sentimentale, bensì ha sempre parlato di un legame fatto di stima, amicizia e fiducia reciproca. Dunque, non è chiaro se, negli ultimi anni della sua vita, Baudo abbia avuto una compagna al suo fianco o meno. Sicuramente, è stato circondato dall’affetto dei suoi figli e della stessa Dina, che non l’ha mai lasciato solo fino ai suoi ultimi giorni e che è ovviamente molto addolorata per la sua scomparsa.

Pippo Baudo e gli amori della sua vita: le sue storie

Se la fase finale della vita di Pippo Baudo è stata contraddistinta da riservatezza, il suo passato sentimentale è invece ricco di legami importanti che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Il primo grande amore fu Mirella Adinolfi, dalla quale nel 1962 nacque il suo primogenito Alessandro, riconosciuto solo molti anni dopo, nel 1996. Nel 1970, invece, sposò Angela Lippi, madre della figlia Tiziana, ma il matrimonio terminò dopo pochi anni, pur mantenendo un bel rapporto. Negli anni ’70, Baudo visse una lunga relazione con l’attrice e cantante Alida Chelli, durata circa sette anni. Successivamente, negli anni ’80, fu legato all’attrice Adriana Russo, una storia breve ma molto chiacchierata.

L’ultimo grande amore di Pippo, invece, fu Katia Ricciarelli. I due si sposarono nel 1986 e formarono una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, restando insieme per circa vent’anni. Nel 2007, però, i due decisero di separarsi e, da allora, hanno pian piano perso i contatti. Nonostante ciò, dopo la sua morte, Katia ha speso delle emozionanti parole nei confronti dell’ex marito, ribadendo il grande affetto che l’ha sempre legata a lui.