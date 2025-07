Compagno Enrico Lucherini, mistero sulla vita privata del manager: non ha mai avuto figli

Compagno Enrico Lucherini, chi era? Il manager rivelò l’omesessualità

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Enrico Lucherini, il celebre e compianto manager di star del calibro di Sophia Loren è scomparso all’età di 92 anni. Non manca la curiosità anche intorno alla vita privata dello stesso Enrico Lucherini, che non ha mai fatto mistero della sua omosessualità, anche se non è chiaro se avesse un compagno negli ultimi tempi. Quello che sappiamo con certezza è che Enrico Lucherini non è mai stato sposato con una donna e non ha neanche mai avuto figli, sappiamo che comunque nel corso della vita Enrico Lucherini ha sempre preferito mantenere i riflettori spenti sulle questioni intime, senza lasciarsi andare a troppi dettagli. Di un presunto compagno Enrico Lucherini non ha mai parlato pubblicamente, mantenendo il riserbo sul tema.

Enrico Lucherini com'è morto, era lo storico agente di Sophia Loren/ Si è spento nel sonno a 92 anni

Sappiamo però che nel corso della sua longeva carriera Enrico Lucherini ha sempre mantenuto un rapporto molto importante con tutti gli artisti che ha avuto l’onore di rappresentare, andando oltre il lato professionale.

Enrico Lucherini e la carriera: “Ho guadagnato bene”

Non ha mai parlato apertamente della sua vita privata, mentre sulla carriera in alcune occasioni si è aperto, pur senza sbottonarsi eccessivamente. Enrico Lucherini ha raccontato così alcune tappe della sua carriera, ammettendo i guadagni che è riuscito a costruire nel corso della carriera:

The Kolors, il grave lutto per Stash e l'estate in tour/ "A settembre arriveranno delle novità"

“Guadagnavo bene. Lavoravo gratis solo per Vittorio Gassman, l’unico amico che avevo nell’ambiente. Lui e Mastroianni. Anche se Marcello mi temeva. Pensi che comprò un monolocale proprio su questo pianerottolo per godersi di nascosto una storiella con una ballerina” ha raccontato in una vecchia intervista riproposta dal magazine Oggi dove Enrico Lucherini ha parlato con grande schiettezza.