Loredana Bertè, gli amori che hanno segnato la sua vita: dal matrimonio con Roberto Berger alle vicende dolorose con Bjorn Borg.

Loredana Bertè ha avuto una vita avventurosa sia in amore che nella sua carriera, e proprio per questo nel suo passato spiccano figure di uomini celebri che le sono stati accanto come mariti, fidanzati o semplici compagni di vita. Tra loro troviamo nomi come Bjorn Borg, Red Canzian, Roberto Berger, Mario Lavezzi e Adriano Panatta, ma nonostante i vari amori, la cantante non ha mai avuto un figlio.

Il primo uomo con il quale Loredana Bertè è convolata a nozze è stato Roberto Berger, più giovane di lei di 10 anni. Con il rampollo del celebre brand del Caffè Hag il matrimonio è durato molto poco, solo 4 anni nonostante la cerimonia indimenticabile alle Isole Vergini. Fu proprio lei ad un certo punto a chiedere il divorzio poichè lo riteneva “incapace di adempiere ai propri doveri coniugali”. Non solo, secondo la cantante Roberto Berger le aveva mentito, nascondendole di essere il futuro ereditiere dell’azienda di famiglia.

Compagno Loredana Bertè, la storia travagliata con Bjorn Borg

“Me lo nascose per due anni e dopo essermi pagata anche i caffè lo cacciai di casa prima che il padre lo diseredasse“, aveva raccontato Loredana Bertè su Roberto Berger. In seguito al divorzio, la cantante si è sposata con Bjorn Borg, famoso tennista del quale si è innamorata negli anni ’80 mentre entrambi si trovavano sullo stesso volo per New York. Dopo anni di frequentazione, si sposano nel 1989 ma il loro matrimonio è stato piuttosto travagliato dato che Borg affrontava problemi di carattere psicologico che li portavano a litigare molto. Non solo, il tennista tentò il suicidio per poi essere ricoverato d’urgenza. Così, dopo anni di logoramento, ecco che Loredana Bertè ha chiesto il divorzio a Milano nel 1992. Oggi Loredana Bertè pare essere single: “Sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente”, ha detto dopo aver svelato di essere ormai casta da dieci anni.