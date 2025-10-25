La compensazione dei debiti INPS sarà nulla, il Decreto sta cambiando le regole (a partire dal 1° gennaio del 2026).

Dal 1° gennaio addio alla compensazione per pagare i debiti INPS e assistenziali. Il Bilancio fa presupporre che si tratti di una decisione definitiva, rivoluzionando l’interno anno 2026.

Lo scopo è quello di limitare l’uso inappropriato di tale manovra, che sembra esser sempre più difficile. Vedremo dunque le indiscrezioni sulla nuova manovra 2026 e le reali possibilità.

Compensazione debiti INPS negata, cosa cambia?

La compensazione fiscale per finire di pagare i debiti INPS non sarà più un’operazione ammessa dal Bilancio del prossimo anno. Niente eccezioni o proroghe, dato che questo principio sarà standard per tutti.

Le restrizioni varranno e saranno applicabili al Modello F24, sul quale non sarà più possibile (lo ricordiamo, dal 1° gennaio 2026), utilizzare alcun credito che non sia proveniente dalla liquidazione delle tasse.

Nello specifico, ogni compensazione per i premi assicurativi dell’INAIL o in riferimento ai contributi pensionistici INPS sarà “non applicabile“.

Soglia limite per i debiti fiscali

Un’altra novità consiste nell’abbassare il debito massimo con il fisco italiano, che vieterà ogni compensazione di credito su cifre massime e corrispondenti a 50.000€ (prima che il limite era più alto, 100.000€).

Naturalmente il target riguarda i contribuenti che hanno delle cartelle esattoriali in corso, ovvero già affidate al recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate di Riscossione oppure con iscrizione a ruolo.

Per poter confermare la decisione è importante seguire l’andamento dell’iter parlamentare, la cui approvazione ufficiale e finale verrà sancita non prima del 31 dicembre.

Ora il testo passerà nelle mani della Commissione Europea, che valuterà la compatibilità con le risorse economiche, gli obiettivi che dovranno essere in linea con quanto previsto dall’UE.

É evidente che si tratta di scelte non semplici, ed è per tale motivo che si prospetterà un iter complesso e con potenziali imprevisti.