Compensazione F24/ Nuova stretta delle Fiamme Gialle, cosa cambia (19 agosto)

Le novità sulla compensazione degli F24 saranno poco piacevoli a chi fino ad oggi ha mandato dei documenti con delle eventuali anomalie. Questa volta le Fiamme Gialle non ci stanno, e vorrebbero “congelare” fino a 30 giorni tutte le compensazioni che non sarebbero “regolari”, previo controllo preventivo.

A controllare le compensazioni non sarà più soltanto l’Agenzia delle Entrate, ma adesso anche la Guardia di Finanza potrà farlo in modo preventivo. Un controllo incrociato aiuterà le PA e le forze dell’ordine, a poter ripulire ciò che è stato “sporcato” dai contribuenti italiani.

Compensazione F24: come si interverrà da ora in poi

La compensazione degli F24 non solo sarà più ristretta, ma anche scrupolosa. Per spiegare i nuovi interventi è intervenuto Luigi Vinciguerra, comandante del III Reparto Operazioni, Ufficio Tutela Entrate, con una nota del 10 agosto del 2023 in cui si evince quanto segue:

«Alla luce delle interlocuzioni intercorse tra questo Comando Generale e le strutture centrali dell’Agenzia delle entrate, la procedura in argomento può essere ora attivata anche su input della Guardia di finanza per prevenire il rischio di utilizzo in compensazione di crediti maturati in assenza dei requisiti previsti e rilevati nel corso delle attività eseguite dal Corpo».

la procedura con la finalità di sospendere i modelli F24, è disciplinata dai commi 49–ter e 49–quater dell’articolo numero 37 del Decreto Legislativo numero 223/2006, che permette all’Agenzia delle entrate di analizzare accuratamente ed eventualmente scartare, le compensazioni emerse dai cosiddetti profili di rischio.

Potenziare la sorveglianza sulla compensazione dell’F24 – secondo la Guardia di Finanza – è un’operazione strategica ed inevitabile, dato che ne va dei soldi degli italiani, e visto che dei controlli preventivi salverebbero da potenziali danni economici non indifferenti.

Il nuovo modus operandi prevede l’inserimento di alcuni dati personali obbligatori, come ad esempio il codice fiscale del contribuente, la cifra del credito e il codice tributo del credito che viene classificato “inesistente”.











