Compensazione ITF/ L’Agenzia delle Entrate cambia le regole: tutte le novità

Ultimamente si parla spesso di compensazione ITF. L’acronimo sta per Imposta sulle Transazioni Finanziarie, e coloro che ne sono a conoscenza sono gli stessi che si occupano di mercati finanziari e azionari.

È una piccola tassa, la cui applicazione viene stabilita nel momento in cui si trasferiscono strumenti o azioni finanziari ad un altro soggetto. L’aliquota dell’ITF viene imposta dall’Agenzia delle Entrate per un ammontare pari o meno dello 0,2%.

Bonus 200 euro autonomi, niente click day/ Domande dal 20 settembre "Nessuno escluso"

Compensazione ITF: come e quando pagare questa tassa

La compensazione ITF viene resa valida anche per quei soggetti non residenti in Italia, ma che hanno intenzione di portare a compensazione tale tassa con altri crediti. Ricordiamo che a parte questa novità, l’Imposta sulle Transazioni Finanziarie dev’essere versata obbligatoriamente per Legge.

DL aiuti Bis/ La soluzione per il superbonus, cosa succede adesso?

Sono responsabili del versamento ITF tutti gli intermediari finanziari come:

Imprese e banche di investimento;

Intermediari che non sono residenti in Italia ma che operano per conto di clienti anche nel nostro Bel Paese;

Soggetti con abilitazione alla gestione di portafogli;

Società fiduciarie;

notai.

Sarà obbligo dell’intermediario finanziario, dimostrare la transazione a cui verrà applicata la piccola tassa. Successivamente verrà stabilito il pagamento in riferimento all’operazione finanziaria completata per conto del cliente.

Come per ogni pagamento con compensazione anche per l’ITF viene utilizzato il modello F24. È fortemente consigliata l’archiviazione di questi documenti, in quanto in caso di potenziali controlli si eviterà una multa salata.

Riduzione canone RAI/ Cosa accadrà dopo le elezioni del 25 settembre?

La sanzione è prevista non solo per gli intermediari finanziari, ma anche per i soggetti a cui è stato trasferito lo strumento oppure l’azione finanziaria. L’importo del verbale varia in base all’infrazione commessa e alla percentuale di tassa non pagata.

Il pagamento può esser portato a termine non solo da parte di un potenziale rappresentante fiscale, ma anche in piena autonomia accedendo al proprio cassetto fiscale e procedere all’evasione della tassa (che ricordiamo esser quasi irrisoria), da pagare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA