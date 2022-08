Compensi prof maturità 2022/ Rilevazione aperta fino al 5 agosto: il 31 il pagamento

Il ministero dell’istruzione ha fatto sapere attraverso una nota ufficiale che è disponibile la rilevazione che permette di presentare le richieste di risorse finanziarie destinate al pagamento dei compensi per il personale che ha operato durante gli scorsi mesi di giugno e luglio 2022 nelle commissioni per gli esami di stato, a conclusione del secondo ciclo di istruzione, nonché nei consigli di classe per gli esami preliminari dei candidati esterni– a.s. 2021/22. Attraverso la nota ufficiale numero 39370 datata 21 luglio 2022, il Ministero ha spiegato che il percorso da tenere in considerazione per visionare il compenso è “SIDI -> Applicazioni SIDI -> Rilevazioni -> Gestione Rilevazioni -> Esami di Stato Conclusivi del II ciclo”.

Inoltre, viene specificato che “per il compenso riferito alla funzione dei presidenti e dei commissari sarà richiesto di inserire, distintamente, il numero di unità (non di persone che si sono succedute nell’incarico) e il sistema produrrà automaticamente l’importo”. Per quanto riguarda invece il compenso riferito alla distanza della sede di esame dal luogo di residenza o di servizio “dei presidenti e dei commissari sarà richiesto di inserire il numero di unità che si trovano nelle diverse fasce temporali (indicate nel quadro B della tabella A del sopra citato decreto interministeriale) soltanto per i presidenti, in quanto per i commissari, tutti interni, si applicherà sempre la prima fascia (tempo di percorrenza minore di 30 minuti)”.

COMPENSI PROF ESAMI DI STATO, MATURITA’ 2022: LA NOTA DEL MIUR

In merito al compenso riferito al personale esperto, sarà invece richiesto di inserire “il numero di unità nominate formalmente e il sistema proporrà l’importo”. I dati serviranno al Ministero dell’Istruzione per calcolare, per ogni istituto scolastico, il totale della spesa per i compensi per gli esami di stato 2021-2022, disponendo “eventuali ulteriori assegnazioni a copertura dell’effettivo fabbisogno dell’istituzione scolastica”.

Infine il Miur fa sapere che la rilevazione resterà aperta fino al prossimo 5 agosto 2022, venerdì di questa settimana, dopo di che “sarà prevista una prima acquisizione dei dati al fine di consentire l’assegnazione delle risorse sui POS delle istituzioni scolastiche e il pagamento dei compensi, da parte delle scuole, entro la fine del corrente anno scolastico (il 31 agosto ndr)”.

