Il compenso di un presidente di commissione va tassato secondo specifiche modalità. Recentemente il fisco italiano ha chiarito che, se ad esempio il ruolo venisse ricoperto da un ex professore universitario (tutt’oggi in pensione), i ricavi sono considerati come “redditi assimilati al lavoro dipendente“.

La tassazione segue quindi la percentuale applicata ai lavoratori dipendenti; altrimenti, se si fosse trattata di un’attività come libero professionista e il professore non si trovasse già in pensione, i ricavi sarebbero stati assimilati a quelli da lavoro autonomo.

Il caso del compenso al presidente di commissione in pensione ma autonomo

Di recente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta numero 154, risalente all’11 giugno di quest’anno, riguardo al compenso pagato a un presidente di commissione che è un ex professore universitario in pensione e che, al tempo stesso, svolge attività di lavoro autonomo come ingegnere.

Data la posizione del contribuente, sia in pensione (come ex docente universitario), sia come ingegnere con P.IVA, il dubbio era palese: i compensi per il ruolo per cui è stato chiamato sono da considerarsi come ricavi da lavoro autonomo o assimilabili a redditi da lavoro dipendente?

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che i redditi vanno considerati come assimilati a redditi da lavoro dipendente.

Perché sono stati definiti “redditi assimilabili al lavoro dipendente”

L’agenzia governativa ha spiegato che l’ex docente, chiamato come presidente di commissione di un concorso pubblico, vedrà i suoi ricavi tassati come reddito da lavoro dipendente. I motivi sono associati al fatto che la chiamata è arrivata da un ente pubblico e che la relativa retribuzione proviene da un ente territoriale.

Per “ente territoriale” si intende nello specifico un Comune italiano, lo Stato, le province oppure le Regioni.

Il riconoscimento economico – termina l’Agenzia – è completamente dissociato dall’attività abituale dell’ex docente (oggi ingegnere con partita IVA) e dal ruolo di presidente di commissione per un concorso pubblico.