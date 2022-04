Compiano, Emilia Romagna/ Finalista de Il borgo dei borghi 2022: un vero labirinto

Compiano (Emilia Romagna), curiosità sul finalista de Il Borgo dei Borghi 2022: centro storico popolato solo da 34 persone

Compiano è un comune che sorge in provincia di Parma in Emilia Romagna e sarà tra i protagonisti della finale de Il Borgo dei Borghi 2022. Lo troviamo su uno sperone roccioso a sinistra del fiume Taro, circondato da boschi ombrosi. Il suo centro storico è popolato da sole 34 persone. Un luogo ricco di storia e di arte, che affonda le sue radici in tempi lontani. Compiano è in provincia di Parma ma è strategicamente incastonato tra Liguria e Toscana. Proprio per questo la sua storia è ricca di signori e importanti famiglie che negli anni se lo sono contesi, come quella dei Landi che dominarono il territorio dal 1257 al 1682. Il borgo dell'Appennino parmense, con i suoi caratteristici vicoli lastricati, è dominato dal Castello. Quest'ultimo fu costruito in epoca carolingia e ha continuato a svilupparsi nel corso dei secoli. Con il declino dei Landi, il Castello fu adibito addirittura a prigione e ospitò i carbonari responsabili dei moti del 1821.

Compiano, un labirinto di vicoli in pietra di fiume

Il centro storico di Compiano, in gara a Il Borgo dei Borghi 2022, è particolarmente suggestivo, un labirinto di vicoli in pietra di fiume, circondati dalla cinta muraria del 1500. Proprio seguendo i vicoletti, si arriva alla Piazza con la suggestiva vista sul fiume Taro. Da visitare la chiesa di San Giovanni Battista, di epoca longobarda, dove è conservato il Santo Crocifisso Miracoloso del XV secolo. Ricca di arte, Compiano ospita anche la Collezione Gambarotta, costituita da arredi e dipinti sei-settecenteschi. Mentre se siete interessati alla storia, resterete sicuramente affascinati dal Museo della Massoneria che raccoglie reperti risalenti alla massoneria anglosassone. Il borgo dell’Emilia Romagna, è circondato da boschi e torrenti. Un posto perfetto per escursioni all’aria aperta, per respirare l’aria della natura incontaminata. Tra passeggiate a cavallo o in bici, in questo territorio è anche possibile raccogliere il famoso fungo porcino IGP.

