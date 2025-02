Compilazione della certificazione unica 2025 con le nuove regole

La compilazione della certificazione unica 2025 per via delle nuove regole introdotte e prorogate dall’anno scorso fino al periodo odierno, richiede una maggior attenzione in riferimento ai compensi in natura. I cambiamenti sono stati pubblicati dalla Legge di Bilancio nell’articolo numero 1, del comma 16 della Legge con numero 213 del 2023.

In breve è necessario che all’interno della CU vengano compilati gli opportuni campi che evidenziano le soglie massime previste per l’attribuzione dei compensi fiscali in natura, sottolineando i fringe benefit fino a 2.000€ per i dipendenti che hanno dei figli ed entro 1.000€ per il resto dei lavoratori.

Nel caso in cui non si abbia una conoscenza completa dell’esenzione di certi compensi, è preferibile contattare un esperto del settore. Tuttavia, facciamo presente alcune delle soluzioni disponibili: interessi maturati sul mutuo, il pagamento sulle bollette domestiche e sul contratto d’affitto.

Istruzione di compilazione

La scadenza per compilare e trasmettere correttamente la certificazione unica è prevista al giorno 17 del mese prossimo, marzo 2025. Attenzione dunque alla sezione dedicata alle “altre informazioni” sui compensi in natura, rispettivamente per i punti 474 e 475.

Il punto 475 fa riferimento ai fringe benefit con soglia massima di due mila euro e dunque riferiti ai lavoratori che hanno dei figli a loro carico. Mentre il punto 474 prevede dunque – per esclusione – i compensi entro un massimo di mille euro. Laddove il benefit venisse sostituito dal premio di risultato, allora sarà obbligatorio trascrivere l’intera cifra.