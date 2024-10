Carmen Russo festeggia il compleanno: il messaggio di Enzo Paolo Turchi

Oggi, giovedì 3 ottobre 2024, è un giorno davvero speciale per Carmen Russo: la ballerina celebra il suo compleanno e raggiunge il traguardo dei 65 anni, ma per la prima volta si ritrova a festeggiare senza il marito Enzo Paolo Turchi al suo fianco. Il coreografo è infatti concorrente al Grande Fratello 2024 ma, nonostante sia rinchiuso nella Casa più spiata d’Italia e lontano dai suoi affetti, ha comunque trovato il modo per far arrivare alla moglie un dolcissimo messaggio d’auguri.

“Spero Carmen che mi senti, questo è un momento difficilissimo“, ammette il gieffino ritrovatosi da solo in salone, immaginando la sua Carmen Russo al suo fianco e rivolgendosi a lei: “Ti faccio tanti auguri, so che stai facendo dei grossi sacrifici, sei da sola. Questa è la prima volta che non festeggiamo insieme il tuo compleanno, ma lo faremo appena uscirò“. Poi, commosso, ha aggiunto: “Ti volevo ringraziare per tutta la vita, che mi hai ascoltato… Ciao“. Il concorrente in lacrime è stato poi raggiunto dagli altri coinquilini, che hanno rivolto anche loro gli auguri alla ballerina.

Carmen Russo risponde ad Enzo Paolo Turchi: “Grazie amore mio“

Ovviamente il messaggio d’auguri di Enzo Paolo Turchi non è passato inosservato ed è arrivato anche nel cuore di Carmen Russo. La ballerina ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto ringraziare il marito per il suo pensiero, condividendo un post sul suo profilo Instagram anche a nome della loro adorata figlia: “Grazie amore mio! Io e Maria siamo orgogliose e fiere di te, continua così e … divertiti“. Un messaggio di ringraziamenti ma anche per ribadire, ancora una volta, tutto il supporto che il coreografo sta ricevendo dall’esterno da parte della sua famiglia.

I due, che negli ultimi anni non hanno mai festeggiato un compleanno lontani l’uno dall’altra, questa volta devono a loro malincuore rinunciare; Enzo Paolo Turchi promette però che, quando uscirà dalla Casa, recupererà tutto il tempo perduto compreso il compleanno della moglie.