Compleanno Kobe Bryant/ Il messaggio di Vanessa: “In ogni aaltra vita sceglierei te”

Ieri, domenica 23 agosto, era il compleanno di Kobe Bryant. L’ex stella dei Los Angeles Lakers avrebbe compiuto 42 anni: purtroppo, come sappiamo, lo scorso 26 gennaio un tragico incidente in elicottero sulle colline intorno a Los Angeles lo ha portato via, insieme alla figlia tredicenne Gianna (per tutti Gigi) e altre sette persone. L’occasione, anche se sono passate 24 ore, torna utile perché questo è il Kobe Bryant Day: si gioca sulle due maglie gialloviola indossate nella carriera, la numero 8 che ha caratterizzato i primi 10 anni – nei quali ha vinto tre titoli, in coppia con Shaquille O’Neal –e la 24 che ha preso in seguito (due campionati in bacheca). Ieri, innumerevoli messaggi, ricordi e condivisioni hanno invaso i social network: chi ha ricordato la straordinaria carriera di Kobe e chi si è soffermato su quanto fosse affamato di vittorie fin da piccolo, chi ha voluto sottolineare qualche aneddoto personale, in tantissimi hanno posto l’accento sulla “Mamba Mentality” ovvero quella voglia di primeggiare sempre e comunque, quell’aspetto per il quale anche quando tutto sembra perduto c’è sempre il modo di vincere. Lo diceva lo stesso Kobe, che era ossessionato dalla vittoria e c’erano momenti in cui arrivava al campo dicendo di non potercela fare; ma poi si rimboccava le maniche e ce la faceva (almeno molto spesso).

COMPLEANNO KOBE, LA DEDICA DI VANESSA

Poi, accanto a questi ricordi, c’è stato anche quello di Vanessa Bryant. La moglie, non per la prima volta, ha voluto dedicare un lunghissimo messaggio a Kobe e Gigi. Ha parlato con il cuore, come sempre ha fatto; come l’avevamo vista fare anche nel giorno della cerimonia funebre, allo Staples Center. Del resto allora piangevano tutti, anche “superuomini” come Michael Jordan e il già citato Shaq; Vanessa, nella sua lettera a Kobe, ha ammesso di avere il cuore spezzato dal dolore, di non essere lei quella forte ma di trarla invece dalle figlie, che le sono rimaste accanto. “Le nostre vite sono vuote senza te e Gigi” ha ribadito la moglie di Bryant, un concetto che aveva già espresso in passato. Parla della situazione come di un incubo, di un sorriso che viene indossato così che le figlie possono splendere un po’ di più, di tantissime cose che lei vorrebbe mostrare a lui e Gigi. Della quale, a proposito, afferma che “ti starà festeggiando come fa sempre nei nostri giorni speciali”. La firma, idealmente, è anche quella di Natalia, Bianka, Capri ma anche della stessa Gianna per l’augurio di buon compleanno. “In ogni altra esistenza sceglierei TE” ha scritto Vanessa, che ha poi ringraziato Kobe per averle mostrato cosa sia il vero amore.



