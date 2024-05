Compleanno Laura Pausini: video-lettera della cantante/ “50 anni, grazie per chi mi ha accompagnata finora”

Laura Pausini festeggia il suo compleanno con una video lettera che ripercorre i suoi 50 anni

Oggi 16 maggio è il compleanno di Laura Pausini: la celebre cantante compie 50 anni e, per l’occasione, ha deciso di pubblicare una video lettera che ripercorre alcune tappe importanti della sua vita e della sua carriera. La cantante, famosa in tutto il mondo, ha voluto ricordare la strada percorsa fino ad oggi, dedicando delle parole a se stessa ma, soprattutto, a tutti coloro che le sono stati accanto in questi anni, supportandola nel suo percorso di vita oltre che lavorativo.

Laura Pausini compie 50 anni, la dolce dedica di Gianni Morandi/ Il dettaglio che non sfugge alla cantante

“50 anni di vita e di persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di eventi che hanno disegnato la geografia del mio cammino.” ha esordito Laura Pausini nel messaggio che accompagna il video che ripercorre la sua vita. “Grazie a tutti voi per avermi accompagnata nella mia crescita e nella realizzazione dei miei sogni con il vostro amore e la vostra presenza.” ha poi aggiunto.

Paolo Carta, chi è il marito di Laura Pausini/ "Fra noi c'è ancora un'attrazione pazzesca"

Laura Pausini, le immagini del video del suo compleanno: dall’infanzia al Grammy

Laura Pausini, nel giorno del suo compleanno, ha quindi sottolineato che c’è ancora tanto da fare e da vivere: “Siamo solo a metà del percorso… grazie a tutti per avere fatto di me la persona che sono, spero di meritarvi sempre! Tanti Auguri Pau! ti voglio bene”, ha concluso la cantante. Nel video, Laura Pausini ripercorre la sua infanzia, partendo con scatti insieme ai genitori, ai nonni, ai parenti più stretti. Laura è una bambina, poi poco a poco cresce, e arrivano le prime foto con un microfono. C’è poi la vittoria a Sanremo, l’incontro con Paolo Carta, che poi diventerà suo marito, e la gravidanza. La nascita di sua figlia Paola e i successi internazionali. La vittoria del Grammy e, infine, le arene piene di gente arrivata per ascoltarla. Un percorso fatto, insomma, di grandi amori e soddisfazioni.

Holden, perché è assente da Amici 23? "Potrebbe avere il Covid"/ "Forse ha lasciato per malattia"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)













© RIPRODUZIONE RISERVATA