Compleanno Marco Materazzi/ Gli auguri a Matrix ripercorrendo la sua carriera

Marco Materazzi oggi festeggia il compleanno e per l’occasione vogliamo sfruttare l’opportunità per far conoscere la storia di questo giocatore, anche a chi non è di fede nerazzurra. Infatti oltre al mondiale vinto con la nazionale italiana nel 2006, il difensore leccese che oggi compie 49 anni vanta nel suo palmares la bellezza di cinque scudetti vinti, tutti con la maglia dell’Inter e tutti guadagnati consecutivamente dal 2006 al 2010, quest’ultima stagione poi culminata con il triplete. Prima squadra italiana infatti l’Inter a vantare questo risultato. Oltre la coppa dalle grandi orecchie, sulla sua bacheca possiamo trovare anche quattro supercoppe italiane vinte e altrettante coppa Italia.

Materazzi è stato spesso criticato nell’arco della sua carriera per via dei suoi interventi in difesa spesso ritenuti fin troppo aggressivi e che gli valsero il soprannome di “Matrix”. Interventi che già erano sulla bocca di tutti negli anni di Perugia, squadra in cui Materazzi si affaccia al panorama del calcio italiano che conta. Per poi non dimenticare la testata di Zidane, per quanto brutto il gesto lo si può prendere a dimostrazione di come il difensore della nazionale sia sempre stato un abile psicologo, mettendo pressione ai suoi avversari.

Compleanno Marco Materazzi, come vive il suo presente?

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2011 dopo una stagione nel campionato indiano, l’ormai ex difensore nerazzurro è diventato un’opinionista sportivo. Infatti insieme ad alcuni suoi ex colleghi come Ambrosini e Gianluca Zambrotta partecipa a 100% Fuoriclasse, una rubrica sulla Gazzetta. Oltre al giornalismo però, Materazzi ha avviato alcuni affari fin dall’inizio della sua nuova carriera oltre il campo da gioco: infatti insieme al suo compagno di nazionale Paolo Cannavaro, entra a far parte di Wine of Champions, un progetto di viticultura che prevede la creazione di tre etichette di vino a suo nome.

Materazzi però non ha abbandonato del tutto il campo, infatti nell’estate del 2023 prenderà parte alla Island Cup, un torneo calcistico itinerante che prenderà parte in Florida e che viaggerà per tutta l’aerea caraibica. In questa iniziativa, oltre al difensore nerazzurro, potremmo anche rivedere Amauri e Alessio Cerci. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per tutti i nostalgici del nostro campionato di Serie A!











