Nina Moric oggi spegne 49 candeline, dalla storia d'amore con Fabrizio Corona ai problemi di autolesionismo, l'ex modella ha rischiato di morire.

Nina Moric oggi, martedì 22 luglio 2025, compie 49 anni. Per anni ha incantato tutti con la sua splendida bellezza e il suo fascino irresistibile, tanto è stato il successo che ha ottenuto nei panni di showgirl e supermodella, in passato ha infatti sfilato per prestigiosi brand come Versare, Roberto Cavalli, Valentino, Calvin Klein e altri ancora. Sul piccolo schermo ha fatto il suo debutto nel 2000 al fianco di Giorgio Panariello nel programma ‘Torno Sabato’, ha preso poi parte ad altri programmi come ‘Il grande bluff’, ‘Convenscion’, ‘Uno di noi’, ‘Bellissima – Cabaret anticrisi’.

Nina Moric ha ricoperto anche il ruolo di conduttrice in televisione nel programma ‘Shake’, ha condotto anche ‘BravoGrazie’, al fianco di Elisabetta Canali e Max Tortora e ha recitato nel film ‘Stalking’. Nel 2011 è approdata all’Isola dei famosi, l’anno dopo ha ricoperto il ruolo di opinionista del reality e nella nona edizione ha fatto di nuovo parte del cast come concorrente. Per un po’ è stata una presenza fissa a Live – Non è la d’Urso, da un po’ però si è allontanata dal mondo dello spettacolo, le sue apparizioni televisive infatti sono sempre più sporadiche.

La vita privata di Nina Moric: l’amore con Fabrizio Corona e l’autolesionismo

Da quando è diventata un personaggio noto Nina Moric è finita spesso al centro del gossip, in passato è stato alquanto chiacchierato il suo legame con Fabrizio Corona. I due si sono conosciuti nel 1999 e tra loro scattò subito la scintilla, due anni dopo sono convolati a nozze e nel 2002 è nato il figlio Carlos Maria. L’ex re dei paparazzi e la supermodella sembravano innamoratissimi, il loro matrimonio però non è durato a lungo, si sono infatti detti ufficialmente addio nel 2005. Qualche mese dopo avevano deciso di concedersi un’altra possibilità ma quando lui è stato arrestato si sono lasciati di nuovo.

Nel 2012 c’è stata una breve riconciliazione tra Fabrizio Corona e Nina Moric, dopo l’ennesimo addio il loro rapporto però era tutt’altro che sereno. Qualche anno fa sembrava essere tornato il sereno tra loro, apparivano come una famiglia unita ma col tempo il rapporto si è di nuovo incrinato, oggi non sono amici e non perdono occasione per attaccarsi duramente. In passato l’ex modella ha ammesso di aver fatto uso di droghe e di aver avuto problemi di autolesionismo, tentò anche il suicidio. Dopo l’insano gesto Carlos Maria fu affidato alla madre di Corona, quando il padre è uscito dal carcere ha iniziato a vivere con lui. Per anni il rapporto con il figlio è stato difficile, ad oggi però sembra che tra loro sia tornato il sereno.

Nina Moric ha avuto una relazione sentimentale importante anche con Luigi Mario Favoloso, giunta al capolinea dopo circa sei anni. Lei dopo la rottura lo ha accusato di essere stato violento nei suoi confronti, non solo fisicamente ma anche psicologicamente. Nel 2023 ha rischiato la vita a causa di un’infezione al seno finita in sepsi, dopo un lungo ricovero in ospedale le è stato asportato il seno.