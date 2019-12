COMPLEANNO PAPA FRANCESCO, 83 ANNI OGGI/ 17 dicembre, gli auguri di Mattarella e…

Oggi, 17 dicembre, è il compleanno di Papa Francesco. Jorge Mario Bergoglio, dal 13 marzo 2013 diventato 266esimo Santo Padre della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, compie oggi 83 anni. Il Papa argentino “venuto dalla fine del mondo” riceverà in queste ore auguri provenienti da ogni angolo del Pianeta. Tra i primi ad inviargli un messaggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che con Papa Francesco intrattiene un rapporto di vicinanza molto stretta. Il capo dello Stato ha affermato: “L’incessante attività pastorale di Papa Francesco continua a sollecitare i popoli e le nazioni a superare le divisioni, a preservare la pace, a impegnarsi nel dialogo e nell’approfondimento delle ragioni dell’altro, a tutelare il pianeta gestendone saggiamente le risorse. Le Sue visite pastorali in Italia hanno rinsaldato la particolare vicinanza al nostro Paese e la speciale valenza dei rapporti tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano, caratterizzati da forti convergenze e sintonie. In un contesto internazionale dove troppo numerosi permangono i motivi di preoccupazione per le tante tragedie e le iniquità che affliggono l’umanità, la ricorrenza del Santo Natale ci invita a ritrovare le giuste ragioni di speranza grazie a un messaggio universale di fraternità e di condivisione. Con questi sentimenti – conclude Mattarella – Santità, nella ricorrenza del Suo compleanno e in vista delle prossime festività natalizie Le rinnovo i più fervidi auguri di benessere personale e di feconda prosecuzione del Suo altissimo Magistero“.

COMPLEANNO PAPA FRANCESCO, 83 ANNI OGGI

Nell’attesa del “cinguettio” che ogni giorno Papa Francesco produce sulla sua pagina Twitter ufficiale, possiamo facilmente pronosticare il modo in cui il Santo Padre trascorrerà il giorno del suo 83esimo compleanno: pregando e lavorando, come sempre. Ed a proposito di social, da queste piattaforme stanno arrivando gli auguri non soltanto di tanti fedeli e persone comuni, ma anche da parte di personaggi famosi ed esponenti politici. Di quest’ultima categoria fa parte Virginia Raggi, la sindaca di Roma che per questioni “geografiche” e “geopolitiche” ha a che fare pressoché quotidianamente con il Vaticano. Queste le parole utilizzate dalla Raggi su Twitter: “Buon compleanno #PapaFrancesco. Auguri da @Roma e dai suoi cittadini. Le Sue parole sono per noi una guida per rendere la nostra città sempre più accogliente e attenta agli ultimi“. Gli auguri social al Pontefice sono arrivati anche da Matteo Renzi, leader di Italia viva, e da Giovanni Toti, governatore della Liguria e leader di Cambiamo.

