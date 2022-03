Compleanno Tommaso Stanzani/ La dedica romantica del fidanzato Tommaso Zorzi…

Compleanno Tommaso Stanzani, fidanzato di Tommaso Zorzi: una candelina speciale…

Oggi è il compleanno di Tommaso Stanzani che compie 20 anni. L’ex ballerino di Amici ha festeggiato allo scoccare della mezzanotte con alcuni amici e soprattutto con il suo fidanzato Tommaso Zorzi con cui vive un’intensa storia d’amore dallo scorso maggio.

Per festeggiare il suo compleanno l’influencer ha condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui ha ripreso il festeggiato intento a spegnere le candeline con la dedica “Auguri amore mio”. Il ballerino ha risposto nelle sue storie postando nuovamente il video del suo fidanzato con la scritta: “Grazie amore”.

Non solo Tommaso Zorzi, a fare gli auguri a Tommaso Stanzani sono intervenuti anche tutti i suoi ex compagni di classe di Amici 20 come la ballerina Martina Miliddi che ha scritto: “Sono così felice di aver incontrato un’anima pura come la tua. Ti voglio bene” e Aka7Even. Anche la madre del ballerino Barbara Calzolari, che ha trasmesso al figlio l’amore per il pattinaggio ha voluto fare una dedica speciale a suo figlio sui social in occasione del suo compleanno scrivendo: “Auguri amorino della mamma”.

Anche molti fan del ballerino sono intervenuti su Twitter per fare gli auguri al ragazzo complimentandosi anche per la bellissima coppia che i due ragazzi formano. Alcuni utenti, dopo aver visto la dolce dedica ti Tommaso Zorzi per il fidanzato hanno scritto: “Recuperatemi. Hanno rpeso un pezzo del mio cuore. Notte e auguri ancora Tommy” e ancora: “Tommy Felice compleanno! Grazie per il tuo talento, la tua solarità, la tua simpatia, la tua purezza d’animo!”.











