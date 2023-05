Complicazioni in gravidanza/ Non sempre sono legate all’età di concepimento

Oggi sempre più donne concepiscono un figlio oltre i 35 anni, limite entro cui, secondo gli esperti, non solo scende il livello di fertilità ma oltre il quale aumenterebbero anche i rischi legati al periodo gestazionale. Come leggiamo però sul Frankfurter Allgemeine i problemi che possono sorgere durante la gravidanza non sono necessariamente legati all’età. Tra le complicazioni che potrebbero sorgere vengono citate il diabete, l’ipertensione o la preeclampsia, cioè l’ipertensione in combinazione con le proteine nelle urine. In casi estremi, può portare anche a convulsioni, e i rischi di morte della mamma e del bambino sono sempre più alti in presenza di queste patologie.

Pillola anticoncenzionale, stop gratuità/ Cda Aifa: “Nessun elemento per deliberare”

In particolare è il diabete gestazionale ad essere maggiormente diffuso tra le donne incinte, con circa un terzo in più di questi casi rispetto a qualche decennio fa. I dati riportati sul quotidiano si riferiscono alla Germania, passando da 7381 nel 2000 a 13.340 donne affette da questa patologia nel 2021. Ma i numeri potrebbero essere estesi anche a livello mondiale.

Paralitico torna a camminare con impianti cerebrali/ Segnali trasmessi in wireless

L’età solo raramente incide sulle sulle complicazioni nella gravidanza

Secondo i ricercatori l’età sarebbe fattore trainante delle complicazioni che potrebbero sorgere durante la gravidanza solo in pochi casi. Ad essere peggiorato nel corso degli anni è stato il profilo metabolico cardiaco oltre allo sviluppo prematuro anche in donne giovani di patologie come diabete e ipertensione. Insomma, ad essere peggiorato è lo stato di salute delle donne, anche laddove si prendano cura del proprio stato salutare.

Tra le supposizioni avanzate ci sarebbero i fattori ambientali. Secondo alcuni infatti sarebbero questi ad aver causato nelle donne sempre più problemi di salute, spesso diagnosticati in occasione della gravidanza o sviluppatosi durante il periodo gestazionale, quando l’organismo va incontro a squilibri. A livello preventivo gli esperti non sanno però quali soluzioni adottare, se non richiedere e consigliare che venga adottato uno stile di vita sano lungo tutto il corso della vita, per evitare probabili complicazioni anche in sede di gravidanza.

Plastica riciclata, allarme Greenpeace "Può essere più tossica"/ "Ridurre produzione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA