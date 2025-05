Pechino Express 2025, Dolcenera e Gigi Campanile sono la coppia da battere? Intesa sempre più forte tra i Complici

I Complici di Pechino Express 2025 ormai non sono più una sorpresa. Dolcenera e Gigi Campanile sono una delle coppie più temibili, forse la più temibile di questa edizione. Insieme non sbagliano un colpo, si intendono a occhi chiusi e viaggiano spediti verso il traguardo. Nella scorsa puntata, la nona tappa di questa edizione, hanno superato brillantemente ogni sfida. Dal pasto con le lumache alla pedalata a tutta velocità, Dolcenera e Gigi Campanile tengono un ritmo impressionante.

Con grande naturalezza ottengono passaggi in ogni dove e il primo posto al Libro Rosso è una naturale conseguenza di un ottimo lavoro di squadra. La vittoria nella prova vantaggio e il primo posto al tappeto apre le porte della finale per i Complici che ora, probabilmente, sono a tutti gli effetti la coppia da battere.

Dolcenera e Gigi Campanile, che forza della natura! La coppia dei Complici sogna la vittoria di Pechino Express

I Complici approcciano alla decima tappa di Pechino Express con grande energia, motivazione e spirito competitivo. Lo hanno dimostrato già in questo lungo percorso, ma anche e soprattutto nell’ultima puntata quando nella fase eliminatoria nominano le Atlantiche spiegando di volersi giocare la finale con i più forti. Una scelta coraggiosa ma fortemente voluta dai Complici che in queste settimane hanno acquisito grande consapevolezza nei propri mezzi.

La coppia formata da Dolcenera e Gigi Campanile sembra convinta di poter fare bene in questa fase finale del reality itinerante di Sky. E dopo aver eliminato le Atlantiche dalla gara, ora contano di fare lo stesso con le altre coppie in gara. Questo significherebbe vincere il programma… ce la faranno? Vittoria o meno sono sicuramente la coppia che più si è contraddistinta, nel bene e nel male, nel corso delle varie puntate. Partiti sfavoriti e dopo essere arrivate per ben due volte a rischio eliminazione, la coppia piano piano è entrata nel meccanismo dimostrando di che pasta e fatta. Purtroppo però non riesce ad entrare nelle simpatie del pubblico. Sul web, infatti, non mancano commenti contro di loro con offese e pesanti critiche.

