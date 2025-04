Tra i protagonisti meno apprezzati di Pechino Express in questa nuova stagione ci sono i Complici, coppia formata da Dolcenera e Gigi Campanile. I due non hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, che sognano già da tempo di vederli fuori. La coppia, infatti, non sta brillando né per educazione né per sportività: e proprio questo li ha fatti finire nel mirino degli spettatori che credono che i due non meritino affatto di andare ancora avanti nel programma. Anche nella quinta tappa, la coppia formata da Dolcenera e Gigi Campanile non è stata tra i protagonisti in positivo e questo ha fatto sì che ancora una volta i commenti sul web fossero impietosi nei loro confronti.

“Madonna che due pa**e Dolcenera. I Complici devono andarsene subito non è più divertente averli a Pechino Express” si legge in un commento. E ancora in un altro, ancor più duro: “I Complici credo davvero la peggior coppia della storia di Pechino, terribili, maleducati, antisportivi. Tremendi”. Il loro comportamento non piace anche per via dei continui lamenti: “Si lamentano per ogni cosa, cacciateli via dal programma e basta” scrive ancora un altro utente sul web. Nell’ultima puntata, ad esempio, hanno avuto un duro scontro con Gli Estetici. Dunque, i due sembrano non avere affatto conquistato il pubblico, anzi.

Complici, Dolcenera e Gigi Campanile salvi per due volte a Pechino Express 2025 ma il web sbotta

Dopo l’eliminazione de I Magici a Pechino Express, il web è insorto. “Non ci credo. Arrivano per ultimi una volta: eliminati. Dolcenera ha più sconfitte che vittorie ed è ancora in gara. Che dire…” si legge in un commento social. Dolcenera e Gigi Campanile, dunque, continuano a non essere affatto apprezzati dal pubblico che sogna di vederli a casa. Nella prossima puntata, quella di questa sera, i due riusciranno ad andare ancora avanti oppure no? Lo scopriremo solamente tra poco, ma una cosa è certa: se continueranno a farsi nemici, i due difficilmente potranno salvarsi ancora a lungo.