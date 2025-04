Tra le coppie meno apprezzate di Pechino Express 2025 c’è quella formata dai “Complici”, Dolcenera e Gigi Campanile. Ancora in gioco, i due non sono per nulla amati dal pubblico, che sperano dalla prima puntata di vederli fuori. Uno scarso feeling con il pubblico a casa, infatti, e con gli altri concorrenti: i due non stanno per nulla piacendo a chi guarda il programma condotto da Costantino e da Fru. Dolcenera, cantautrice 47enne, è il nome d’arte di Emanuela Trane: dopo aver studiato canto, pianoforte e clarinetto, ha cominciato a comporre le sue prime canzoni, arrivando a vincere la categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano “Siamo tutti là fuori”. In carriera sono state cinque le partecipazioni al Festival di Sanremo, con nove album pubblicati.

Gigi Campanile, invece, è un avvocato: si descrive come preciso e rigoroso, ma anche ironico e amante della letteratura. I due sono una coppia: il loro amore va avanti ormai da venticinque anni dopo essere scoppiato nella loro terra d’origine, il Salento. Non solamente i due sono legati da un amore: Gigi, infatti, è nel team manageriale di Dolcenera. I due hanno scelto di prendere al programma con lo scopo di arrivare fino in fondo, sfruttando la loro complicità. A quanto pare, però, il loro amore non è riuscito ad arrivare al pubblico che non li sta apprezzando affatto.

Complici Pechino Express 2025 non convincono sul web: “Speriamo di vederli fuori”

“Sono la hater numero uno dei complici” scrive una utente sui social commentando i “Complici” di Pechino Expess. “Speravo uscissero” scrivono ancora altri dopo la terza puntata. “Odio i Complici” commentano ancora altri. Dolcenera e Gigi Campanile, dunque, non sembrano essere riusciti ad arrivare al pubblico, che non li sta apprezzando più di tanto nella loro esperienza a Pechino Express e vorrebbe vederli fuori il prima possibile. Ed in effetti in queste puntate si sono mostrati poco corretti e leali, aggressivi e presuntuosi con quasi tutte le altre coppie in gara.