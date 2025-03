Pechino Express 2025: Dolcenera e Gigi Campanile, la complicità come punto di forza

I Complici di Pechino Express 2025 non passano di certo inosservati. Il pubblico tiene d’occhio la coppia formata da Dolcenera e Gigi Campanile. In particolare la cantante è finita nel mirino di alcuni internauti, che la definiscono un po’ furbetta. Questo perché nel corso della precedente puntata ha lamentato un fastidio al ginocchio, salvo poi muoversi benissimo e senza particolari criticità. Per i malpensanti, la sua era solo una lamentela mirata ad attirare l’attenzione; altri invece hanno in qualche modo “premiato” la tenacia e la determinazione della concorrente.

A conti fatti, però, il piccolo infortunio ha giocato favorevolmente, infatti i Medagliati che potevano affondare la coppia col malus hanno deciso di colpire i Magici. Dunque, Gigi Campanile e Dolcenera proseguono la loro avventura a Pechino Express 2025. La strategia adottata dal duo sembra fin qui funzionare.

Sbirciando i commenti in rete si evince una cosa: i Complici dividono il pubblico di Pechino Express 2025. C’è chi ha imparato ad apprezzare il modus operandi di Dolcenera e Gigi Campanile in queste prime settimane e chi invece guarda con perplessità alle mosse della cantante e del suo compagno di squadra. La complicità, a scanso di equivoci, c’è tutta tra i due concorrenti e c’è curiosità di capire come se la caveranno nella puntata in onda questa sera.

Una nuova tappa in cui la coppia proverà a vincere le difficoltà e a superarle con la forza della complicità. E da questo punto di vista, al di là delle simpatie, Dolcenera e Gigi Campanile sono davvero ben assortiti. Fin dove arriveranno?