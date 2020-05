“Complotto contro Maradona a Usa 1994″/ Balbo rilancia accuse alla Fifa

Pubblicità

Abel Balbo ha raccontato di nuovo una di quelle storie che ormai sanno tutti in ogni parte del mondo, ma che fanno sempre notizia: Diego Maradona e i Mondiali di Usa 1994. Sono ormai passati 26 anni dal torneo iridato disputato negli Stati Uniti, ma in Argentina sembrano non avere ancora cambiato idea: a far fuori Maradona da Usa 1994 sarebbe stato un complotto ordito dalla Fifa e in particolare da Joao Havelange, l’allora presidente della federazione mondiale che avrebbe provato la grande gioia di premiare i suoi connazionali del Brasile al termine della finale di Pasadena vinta ai rigori dai verdeoro contro l’Italia di Roberto Baggio e Arrigo Sacchi.

Torniamo però all’Argentina e alle vicende di Diego Maradona in quelle tormentate settimane americane. Erano già anni difficili per il Pibe de Oro, nel 1991 pizzicato positivo alla cocaina in Italia, chiudendo nel peggiore dei modi la sua straordinaria avventura a Napoli. Usa 1994 avrebbe potuto costituire il riscatto per il numero 10 dell’Argentina, invece fu la pietra tombale della carriera di Maradona, almeno ai massimi livelli.

Abel Balbo, suo compagno di reparto nell’attacco di quella Argentina e volto ben noto anche in Italia grazie ai suoi trascorsi con le maglie di Udinese, Roma, Parma e Fiorentina, rilancia dunque la pista del complotto da parte della Fifa per eliminare dai Mondiali Usa 1994 lo sgradito Diego Maradona e la sua Argentina.

“COMPLOTTO CONTRO MARADONA A USA 1994”: LE ACCUSE DI ABEL BALBO

Ecco dunque che cosa ha dichiarato Abel Balbo all’emittente TNT Sport, parlando della positività alla cocaina riscontrata per Maradona nel match contro la Grecia, nella quale il Pibe de Oro segnò anche il suo ultimo gol iridato: “Tutto quello che è successo con Diego è stato un complotto. L’Argentina dava fastidio e non potevano permettere che diventasse campione del mondo, soprattutto con Maradona come capitano, anche perché era l’ultimo anno della presidenza di Havelange. Era tutto molto strano, Diego con noi è sempre stato molto sincero e stava facendo le cose per bene. Ma lo hanno cercato e se lo sono venuti a prendere, hanno messo su un teatrino”.

Balbo ricorda un’immagine che è ancora nella memoria di tanti: “È l’unica volta nella storia che un’infermiera va a cercare un giocatore dentro il campo per fargli l’antidoping. Ma poi il tempo ci ha dato ragione, nella FIFA c’era qualcosa di abbastanza losco”. La storia è famosa: la positività di Diego Maradona alla cocaina fu resa nota dopo la successiva partita dell’Argentina contro la Nigeria, l’ex del Napoli fu espulso dal torneo e da lì a poco sarebbe stata eliminata anche l’Albiceleste, sconfitta agli ottavi contro la Romania.

Non a caso il Mondiale Usa 1994 è per Balbo la “più grande delusione della mia carriera“: l’ex attaccante ricorda infatti che dopo Maradona “abbiamo perso anche Caniggia” e che “il gruppo si era sfaldato”, terminando così l’avventura a Usa 1994 con la sconfitta per 3-2 a Los Angeles contro la Romania agli ottavi.



