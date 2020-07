Complotto di famiglia/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchcock (oggi, 20 luglio 2020)

Complotto di famiglia va in onda su Rete 4 per il pomeriggio oggi, lunedì 20 luglio, a partire dalle ore 16. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1976 gli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Universal Pictures mentre la distribuzione ai botteghini è stata curata dalla CIC. La regia di questo film porta la firma di Alfred Hitchcock con soggetto tratto dal romanzo di Victor Canning intitolato The Rainbird Pattern mentre la sceneggiatura è stata adattata da Ernest Lehman. Il montaggio è stato eseguito da J. Terry Williams, le musiche della colonna sonora sono state composte da John Williams e la fotografia è frutto del lavoro di Leonard J. South. Nel cast figurano Karen Black, Bruce Dern, Barbara Harris, William Devane, Ed Lauter, Cathleen Nesbitt e Katherine Helmond.

Complotto di famiglia, la trama del film

In Complotto di famiglia ci troviamo in quella che appare come una tranquilla cittadina dello Stato della California dove vivono due coppie il cui destino sta per intrecciarsi in maniera inequivocabile. In particolare nella piccola cittadina vive una donna che per guadagnarsi da vivere cerca di sfruttare i presunti poteri di medium. Nello specifico, la donna organizza, all’interno della propria casa, delle vere e proprie sedute spiritiche attraverso le quali asserisce di poter mettere in contatto delle inconsolabili vedove con i propri amori e mariti defunti. Per portare avanti questa messa in scena, la donna fruisce del supporto di un uomo di nome George il quale da sempre culla il sogno di poter diventare un attore famoso, ma nel frattempo cerca di guadagnare qualche dollaro facendo il taxi e soprattutto ottenendo informazioni importanti sulle famiglie delle varie vedove in maniera tale che la donna possa sfruttarle durante le sedute.

Sempre nella stessa cittadina vive un uomo di nome Arthur, il quale è il titolare di un’ottima gioielleria. Si tratta però di un criminale in quanto organizza dei veri e propri rapimenti di persone ricche richiedendo come riscatto pietre preziose che lui colleziona e che soprattutto nasconde inserendole nel lampadario del proprio soggiorno. Questi rapimenti vengono messi in essere con la complicità della sua amante Fran. Intanto, per la presunta medium sta per arrivare un’importante occasione per guadagnare la bellezza di diecimila dollari.

Un’anziana e ricca donna si è rivolta a lei per sfruttare le sue presunte qualità e rintracciare un ragazzo ormai diventato uomo che potrebbe essere l’unico erede della sua famiglia. Appena nato fu dato via in orfanotrofio in quanto frutto di un amore extraconiugale che avrebbe messo in cattiva luce il buon nome della loro famiglia. Ora che nella sua famiglia non ci sono più eredi la donna vuole assolutamente ritrovare quell’uomo in maniera tale da dargli tutte le ricchezze della famiglia. A questo punto la medium con il suo prezioso collaboratore inizia a ricercare tracce e prove per risalire alla vera identità di quel ragazzo ormai diventato uomo arrivando a scoprire che si tratta proprio di Arthur. Ora che le due coppie si andranno ad intrecciare ci saranno diversi giochi di potere per accaparrarsi la maggior fetta di ricchezza possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA