Composizione negoziata della crisi/ Solito flop italiano, 400 proposte scartate

La composizione negoziata della crisi, dovrebbe essere come si preannuncia dal nome stesso, un aiuto destinato a quei commercianti o aziende, che trovandosi in una situazione difficoltosa, possano esser agevolati al risanamento del debito. A fronte delle ultime analisi, la situazione in Italia sarebbe risultata un flop.

Non è una novità che nel nostro Bel Paese qualche situazione generi un insuccesso. In base a quanto pubblicato da Italiaoggi, su 585 proposte relativamente alla composizione negoziata della crisi, quelle sotto procedura sarebbero state soltanto 185, e di queste, solo poco oltre il 5% ha registrato esito positivo.

Composizione negoziata della crisi: cosa dice il report

I dati dell’ultima composizione negoziata della crisi riporta un disastro, che in realtà oseremmo definire flop. Dalle 585 proposte iniziali, 400 sono state scartate. Delle restanti 185 però, solo 10 hanno registrato un esito positivo, il resto tutte nel dimenticatoio, o meglio dire nell’archivio delle scartate.

Il 6 febbraio, Unioncamere ha pubblicato lo studio sulle crisi di impresa. Come si evince dal loro documento, le piccole aziende che hanno richiesto la composizione negoziata, sono dislocate per lo più tra Milano, Roma ed Emilia Romagna.

Anche il loro identikit aziendale è facile da individuare, in quanto sono prevalentemente società con meno 10 di dipendenti. Ma i dati regionali sono altrettanto chiari, oltre alle città e Regione elencata in precedenza, ecco che emergono altre istanze dalle seguenti parti di Italia:

Lombardia (122), a seguire la Regione Lazio (73), l’Emilia Romagna (55), la Toscana (45) ed infine il Veneto (43). In quest’ultime cinque Regioni italiane, risultano presentate il 58% delle domande nazionali.

La composizione negoziata della crisi, continuerà ad essere monitorata in base alle istanze presentate per diversa tipologia aziendale, brand, settore e numero di dipendenti. Sono dati estremamente importanti affinché si possano gestire al meglio, tali situazioni più critiche.

La composizione negoziata della crisi è frutto di un aggiornamento di febbraio, vedremo in corso dell’anno come andranno le evoluzioni e i possibili cambiamenti.











