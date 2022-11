Compra una bambola gonfiabile e si fidanza/ “Grazie a lei ho dimenticato la mia ex”

Alquanto curiosa la vicenda con protagonista Rod, un cittadino australiano che ha una relazione… con una bambola gonfiabile. Il suo rapporto con questo “fantoccio” è talmente profondo al punto che lo stesso avrebbe presentato la bambola alla madre, e ci avrebbe trascorso il Natale assieme alla sua famiglia. La storia è raccontata dal tabloid inglese Daily Star, che riporta anche il nome della bambola, Karina. Ovviamente la mamma di Rod ha avuto bisogno di un po’ di tempo per comprendere la relazione fra il figlio e la bambola, come del resto è giusto che sia, ma a quanto pare con il passare del tempo sembra che i famigliari abbiano accettato la presenza di Karina.

Rod, secondo quanto scrive il tabloid, non aveva una relazione da diversi anni, di conseguenza ha iniziato a cercare su internet degli strumenti di stimolazione sessuale. Ha così deciso di acquistare Karina da Sex Doll Australia, il più grande fornitore del Paese, durante la pandemia di covid. Un acquisto non da poco, circa 1800 euro, ma stando al suo acquirente gli ha fatto letteralmente svoltare la vita. “La bambola è diventata la mia compagna fisica sintetica – ha raccontato Rod – avevo qualcosa di cui prendermi cura nella mia vita”.

COMPRA UNA BAMBOLA GONFIABILE E SI FIDANZA: “LENTAMENTE IL MIO CUORE SI E’ APERTO”

“Ho pensato che sarebbe stata un’esperienza divertente e avevo bisogno di un hobby che mi distraesse dal mio isolamento – ha proseguito il fidanzato della bambola gonfiabile – lentamente il mio cuore si è aperto e sono stato distratto dal mio dolore per la perdita della mia ex che non sarebbe andato via da solo”. Rod si è letteralmente innamorato della sua bambola Karina al punto che ne ha acquistata un’altra, ed ora quando esce di casa, le porta sempre con lui.

Ovviamente gli sguardi delle persone sono alquanto curiosi nel vederlo accompagnato da due fantocci: “Ho scoperto che le persone erano stupite più di ogni altra cosa – ha spiegato a riguardo Rod – queste bambole moderne sono molto realistiche e belle, e le persone che incontrano le mie bambole di solito le adorano”. Rod si prende cura delle sue bambole lavandole, comprando loro vestiti, e fotografandole spesso e volentieri. Da quando ha questa particolare relazione, ha ammesso di aver migliorato le sue “abilità sociali” e di aver conosciuto nuovi amici.

