Comprare auto con la Legge 104/ Sconti e detrazioni: quante ne spettano a famiglia

Comprare auto con la legge 104consente di utilizzare le agevolazioni messe a loro disposizione per l’acquisto di una vettura che si adatti alle proprie esigenze. Queste agevolazioni si possono sfruttare rispettando le condizioni che la legge prevede.

Chi acquista un’auto con la legge 104, può scaricare durante la dichiarazione dei redditi il prezzo pagato dell’acquisto dell’auto stessa, ottenendo così uno sconto sull’iva.

Bonus ristoranti 2022/ Contributi a fondo perduto fino 30mila euro: chi può ottenerli

Le agevolazioni, possono essere utilizzate una sola volta nell’arco di 4 anni a partire dalla data in cui si è effettuato l’acquisto dell’auto.

Tuttavia, c’è chi si chiede se queste agevolazioni possono essere utilizzate per l’acquisto di più auto, oppure se è necessario aspettare 4 anni per il riacquisto dell’auto e di conseguenza sfruttare nuovamente gli incentivi che i beneficiari della legge 104 possiedono.

Bonus trasporti pubblici 2022/ Come risparmiare sul costo di abbonamento

Comprare auto con la Legge 104: quali sono i requisiti

Le agevolazioni principali con la legge 104/1002, riguarda la detrazione irpef, ossia, quando si esegue la dichiarazione dei redditi è possibile scaricare il prezzo intero dell’auto acquistata e lo sconto sull’iva.

È pari al 19% la detrazione del costo che si è sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Una volta trascorsi 4 anni dall’acquisto del precedente veicolo, è possibile acquistare un veicolo nuovo , senza vendere quello precedentemente acquistato e durante l’acquisto di quello nuovo è possibile utilizzare nuovamente tutte le agevolazioni.

Bonomi: "Se Russia chiude gas falliscono 2 aziende italiane su 10"/ "Sì razionamento"

È possibile usufruire della detrazione per tutto il periodo di imposta risalente all’anno d’acquisto del veicolo, oppure in 4 quote annuali di uguale importo.

L’acquisto dell’auto con la legge 104, oltre allo sconto sull’irpef, permette anche di risparmiare sull’iva che non sarà applicata al 22% ma al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate.

Quindi possono usufruire delle agevolazioni auto, persone non vedenti, sorde, con invalidità psichica, persone con pluri amputazioni e persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Le agevolazioni finora analizzate, possono essere riconosciute al familiare del disabile se quest’ultimo è fiscalmente a suo carico.

Auto con Legge 104: ecco quante ne spettano a famiglia

Come già visto in precedenza, le agevolazioni possono essere applicate per uno o più acquisti.

Quindi:

Possono essere utilizzate una sola volta nel corso dei 4 anni e per un solo veicolo le agevolazioni iva e irpef;

Le agevolazioni, possono essere utilizzate nel corso dei 4 anni solo se il veicolo viene demolito e rubato.

In caso di furto, la detrazione per il veicolo nuovo acquistato entro 4 anni, spetta al netto di quanto si otterrebbe da un ipotetico rimborso da parte dell’assicurazione, purché la spesa massima effettuata sia pari a 18.075,99 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA