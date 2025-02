Secondo una recente indagine di Immobiliare.it, pubblicata a sua volta da Sky Tg24, chi vuol comprare casa nel 2025 ad un prezzo ragionevole e tenendo in considerazione uno stipendio uguale di coppia, il capoluogo più abbordabile sembrerebbe essere Catanzaro, dove due partner riuscirebbero ad acquistare l’86% delle proposte sul territorio.

Aumento Assegno di Inclusione 2025/ Procedura aggiornata, ora automatica (20 febbraio)

Il report tiene conto del fatidico valore che in gergo tecnico prende il nome di “affordability“, ovvero la capacità – in questo caso di coppia – a parità di salario e confrontando i prezzi di mercato di un specifico capoluogo, di poter comprare un appartamento senza particolari problemi.

Comprare casa nel 2025 al minor prezzo: da Sud a Nord

Secondo Immobiliare le coppie che possono comprare casa nel 2025 senza particolari problemi in Italia sono coloro che vivono a Catanzaro. Mentre – sempre tra le prime posizioni – si collocano altre due città, una del Sud (Campobasso) e una del Nord (Genova).

False comunicazioni Agenzia delle Entrate/ Milioni di Phishing, come difendersi (20 febbraio 2025)

Nella classifica delle dieci migliori città italiane dove poter acquistare casa a prezzi abbordabili per una coppia con lo stesso stipendio, figurano capoluoghi del Sud e del Nord Italia, nello specifico così suddivisi:

Catanzaro; Campobasso; Genova; Potenza; Torino; Perugia; L’Aquila; Palermo; Ancona; Aosta.

Città italiane agli ultimi posti

Purtroppo in Italia esistono delle città in cui il potere d’acquisto per sottoscrivere un mutuo o acquistare casa in contanti per una coppia è complesso. Nelle ultime posizioni ad esempio, troviamo Venezia, Firenze e Trento, dove gli stipendi arrancano a far fronte ad un impegno finanziario così ingente.

Tassi mutui 2025/ Percentuali in discesa, è il momento di comprare casa? (20 febbraio)

Un esordio inaspettato è la grande città meneghina, Milano, dove rispetto agli anni passati una coppia riuscirebbe a comprare un immobile per almeno il 30% delle proposte immobiliari sul territorio.

La differenza sostanziale si evidenzia anche in base ai quartieri. Su Milano ad esempio, Santa Giulia e Ponte Lambro sono le zone più attraenti per le coppie che sono alla ricerca della loro prima casa. Naturalmente più ci si avvicina in centro e maggiore è l’incapacità contrattuale per aggiudicarsi un immobile.

Tuttavia la situazione è simile – ma anche lievemente meglio rispetto a Milano – a Roma, dove a parte il periodo del Giubileo ha comportato ad un aumento spropositato dei prezzi. Mentre i quartieri della Capitale più abbordabili per i prezzi sono in periferia, sul podio Ponte di Nona-Torre Angela e a seguire Lunghezza Castelverde e Borghesiana Finocchio.