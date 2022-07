Comprare casa a 1 euro/ Come fare e le località dove acquistare

Comprare casa con solo 1 euro è possibile, nonostante i prezzi imposti dal mercato immobiliare. Si tratta di un’iniziativa che ha preso piede in Italia ma anche in Europa, attirando moltissime persone, e che ha l’obiettivo di ripopolare i borghi e i piccoli Comuni colpiti dal rischio di spopolamento. Per questo motivo, con la cifra simbolica di 1 euro, viene data la possibilità di comprare un immobile in queste località; l’acquirente si impegna quindi a iniziare i lavori di ristrutturazione e a completarli entro una data prestabilita.

Le case in vendita a 1 euro sono solitamente vecchie e bisognose di lavori di ristrutturazione. Per dare loro nuova vita, c’è la possibilità di sfruttare i numerosi bonus e gli incentivi per le case attualmente a disposizione dei cittadini. Per i lavori da svolgere è inoltre richiesto di rivolgersi alle realtà locali, acquistando i materiali necessari nei negozi di vicinanza e affidando la ristrutturazione a lavoratori del luogo. In questo modo, il borgo o il piccolo Comune vedranno rinascere non soltanto il proprio paesaggio, ma anche la propria economia.

Comprare casa a 1 euro, i requisiti e le località

Per poter comprare casa a 1 euro occorre rispettare alcuni requisiti imposti dai Comuni che offrono questa possibilità. Ogni Comune indice un bando apposito per l’assegnazione di questi immobili, rivolto sia ai cittadini italiani che a quelli extracomunitari, includendo anche le ditte individuali che abbiano progetti di sviluppo e realizzazione di immobili a utilizzo turistico oppure recettivo. Le case a 1 euro sono accessibili senza limiti di reddito, con l’impegno però di concludere i lavori entro i termini definiti nel bando: due mesi dall’ottenimento dei permessi per l’avvio della ristrutturazione e un anno per la ristrutturazione e la rivalutazione. Infine, il piano di ristrutturazione può variare da 6 mesi a 2 anni.

Per ristrutturare gli immobili acquistati a 1 euro è possibile ricorrere a moltissime agevolazioni: il bonus restauro, il Superbonus 110% e il bonus ristrutturazione, ma anche i bonus mobili ed elettrodomestici. Le case in vendita a 1 euro sono dislocate in numerose zone disseminate in tutta Italia, a partire dai piccoli Comuni della Sicilia fino alla Valle d’Aosta, compresi anche la Sardegna e i borghi che circondano alcune città importanti come Roma.











