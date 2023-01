Comprare casa ecologica/ Prime iniziative delle banche per far risparmiare

Comprare una casa ecologica oggi potrebbe diventare più conveniente rispetto all’acquisto di una abitazione che non prevede benefit per l’ambiente. La prima iniziativa sarebbe già partita da alcuni enti bancari, che avrebbero “promesso” grossi risparmi economici per chi volesse acquistare un immobile a zero o quasi, impatto ambientale.

In questi ultimi mesi (e in alcuni casi anni), abbiamo assistito a diverse proposte e misure per poter abbattere e ridurre fortemente l’impatto ambientale. Dalla nascita dei bonus per comprare veicoli elettrici, al Superbonus 110% fino ai divieti di vendere case che sprecano energia.

Comprare una casa ecologica: i vantaggi proposti dalle banche

Oggi comprare una casa ecologica potrebbe equivalere a risparmiare soldi. Alcune banche si stanno già muovendo per realizzare un prodotto specifico e adatto ai cittadini che vorrebbero accendere un mutuo per acquistare un appartamento ad alta efficienza energetica.

Nello specifico, le prime proposte che presentiamo potrebbero raffigurare un grosso abbattimento di costi iniziali:

Eliminare le spese relative all’istruttoria;

Poter allungare la durata del mutuo/prestito;

Proporre un piano di ammortamento più flessibile e personalizzato;

Taglio netto dei tassi di interesse.

Per coloro che vorrebbero aprire un mutuo, seppur ancora non vi sono i requisiti chiari e specifici da soddisfare, sappiamo per certo che in alternativa all’immobile ecologico, potrebbero valere anche dei lavori di ristrutturazione al fine di migliorare l’efficacia energetica dell’appartamento da comprare.

In aggiunta ai benefit sopra elencati, non dimentichiamo tutte le agevolazioni governative legate all’acquisto di abitazioni in classe energetica A e B e per la così nota “riqualificazione energetica degli immobili“.

Ecco alcuni prodotti creditizi creati ad HOC per spingere a comprare una casa ecologica oppure effettuare dei lavori di riqualificazione energetica:

Next di Banca Popolare di Sondrio : mutui e finanziamenti personali per i privati, fino ad un massimo di 75.000€ e con durata non superiore ai 120 mesi. Per le imprese sono previsti dei fondi per il rinnovamento energetico su impianti o mezzi di trasporto finalizzati all’attività di impresa.

: mutui e finanziamenti personali per i privati, fino ad un massimo di 75.000€ e con durata non superiore ai 120 mesi. Per le imprese sono previsti dei fondi per il rinnovamento energetico su impianti o mezzi di trasporto finalizzati all’attività di impresa. Intesa Sanpaolo : propone una offerta per chi decide di comprare un appartamento nuovo e altamente efficiente (dalla classe energetica B a salire), oppure riqualificando a casa in cui si vive, migliorando la sua classe energetica.

: propone una offerta per chi decide di comprare un appartamento nuovo e altamente efficiente (dalla classe energetica B a salire), oppure riqualificando a casa in cui si vive, migliorando la sua classe energetica. BPER Banca: il gruppo romagnolo garantisce un finanziamento pari all’80% rispetto al valore della casa puntata, purché sia ad alta efficienza energetica. Si aggiungono benefit come la durata trentennale e un tasso di interesse fisso e agevolato.

Anche Banca Sella e Unicredit propongono prodotti simili.

