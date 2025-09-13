Comprare casa per investimento è ancora la scelta preferita da tanti italiani. L'elenco mostra le città con maggior redditività.

Il fenomeno di comprare casa per investimento in Italia è ancora in crescita (seppur con dei leggeri cali). L’analisi è arrivata dopo la pubblicazione dello studio del gruppo di agenzie immobiliari Tecnocasa, che ha evinto la situazione del mattone aggiornata ai tempi odierni.

Pur tentando di acquistare case a poco prezzo nel Bel Paese, tra precariato sul lavoro, tassi sui mutui alti e criticità demografiche, chi vuol investire nel mattone deve considerare uno sforzo economico non indifferente. Ma vediamo qual è il rendimento medio del settore.

Errore dichiarazione dei redditi/ Come sanarla anche se è stata inviata

Comprare casa per investimento: analisi tecnica

L’analisi di Tecnocasa ha messo a confronto i rendimenti sul lungo termine, così da avere una stima su quanto si potrebbe ricavare dopo che un soggetto decide di comprare casa per investimento. Nel report non si analizzano i ricavi provenienti dagli affitti brevi ma di una locazione più lunga.

Incentivi auto 2025/ Filosa insiste sulle city car: "la proposta"

Ad avere una remunerazione maggiore – rispetto agli ultimi anni – sono in particolar modo tre grandi città italiane, Genova in pole position con il 7,6%, segue Palermo con il 7,2% ed infine Verona che si attesta al 6,7%.

Nell’elenco dei capoluoghi che fanno gola agli investitori immobiliari e che ottengono un buon riscontro in termini di rendita non possiamo omettere Milano (nonostante i prezzi alle stelle), Firenze, Bari, Napoli (tra l’altro la città con più acquisti finalizzati alla messa in affitto), Roma, Bologna e Torino.

I criteri secondo gli investitori del mattone

Gli investitori che scrutano le zone dove poter comprare case da mettere in affitto valutano una serie di parametri: la presenza di aziende che attraggono giovani, i servizi a disposizione, le opportunità per far carriera e soprattutto gli atenei esistenti vicino al territorio.

Riforma commercialisti 2025/ Come e cosa cambierebbe per i giovani dottori

In 26 anni, dal ’98 all’anno ’24, tutte le grandi città del nostro Bel Paese hanno ottenuto una rivalutazione del ben 51,5%, con maggior interesse verso Milano (che ha goduto di un ottimo +140,3%) e Firenze che ha registrato un buon +82,7%.

Secondo il sito ufficiale Ener2Crowd, molti giovani che vorrebbero acquistare una prima abitazione (circa un milione), avrebbero enormi difficoltà economiche proprio perché non maturano i requisiti adeguati.