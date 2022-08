Comprare casa/ Se è senza agibilità quanto tempo abbiamo per far valere i diritti?

Acquistare una casa senza agibilità potrebbe costituire un problema nel breve termine, quando si scopre che non tutto è esattamente a posto. Ma cosa può accadere se si volessero far valere i propri diritti?

Comprare casa: cosa prevede la legge

È bene precisare che il certificato di agibilità è un documento previsto dalla legge ed è richiesto non soltanto per quelli ad uso abitativo, ma anche per i locali commerciali e qualsiasi altro tipo di immobile. Si tratta infatti di una attestazione di sicurezza urbanistica necessario alla vendita. Se l’acquirente scopre di aver acquistato un immobile sprovvisto di questa certificazione durante la fase di firma del contratto preliminare di compravendita, e tutelato per legge.

Ma esattamente cosa vuol dire tutelare se stessi in forza della legge? Anzitutto significa che, pur avendo fermato un contratto preliminare di vendita, il compratore può tirarsi indietro in qualsiasi momento poiché l’assenza di questo documento obbligatorio per poter finalizzare la vendita rende praticamente nullo l’atto.

Infatti a seguito della stipula del compromesso è il venditore che deve procurarsi l’agibilità prima del giorno del rogito dinanzi al notaio. Il notaio inoltre avrebbe l’obbligo di verificare che vi siano tutti i documenti necessari per poter finalizzare la compravendita.

Comprare casa: se l’acquirente se ne accorge dopo, cosa accade?

Purtroppo non tutti hanno le antenne dritte, molto spesso capita che ci si accorga dell’errore dopo aver acquistato la casa e aver finalizzato il rogito punto in questo caso l’errore è anche del notaio che avrebbe dovuto fare le opportune verifiche prima di effettuare il rogito. Cosa accade quindi se l’acquirente se ne accorge con ritardo? Come ha stabilito la Cassazione, l’immobile non è commerciabile e il venditore potrebbe andare incontro a sanzioni, l’acquirente inoltre ha ben 10 anni di tempo per denunciare la mancanza di agibilità e far valere i propri diritti che, ovviamente, si rivarranno sia contro il venditore, che contro il notaio.

Sarà possibile inoltre ottenere il risarcimento dei danni subiti e lasciagli l’elemento del contratto con il conseguente annullamento degli effetti dello stesso.











