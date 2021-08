Compromessi sposi, Canale 5/ Uno show targato Diego Abatantuono

Compromessi sposi, film su Canale 5 con Vincenzo Salemme

Compromessi sposi è il film che anima la prima serata di oggi, sabato 28 agosto 2021. La messa in onda è prevista su Canale 5 a partire dalle 21.20. Il regista ha ottenuto nel 2016 una nomination al David di Donatello per – Loro chi? -. Il film è del 2019, è distribuito da Vision Distribution e prodotto da Camaleo con la collaborazione di Green film, Stemo e Rhino. Nel cast troviamo Diego Abatantuono, attore e sceneggiatore, ha interpretato 82 film in 42 anni di carriera, ha ricevuto 5 nomination al David di Donatello, ha vinto 3 Nastri d’Argento come miglior attore non protagonista per – Io non ho paura e Regalo di Natale – e come miglior attore protagonista per – Puerto Escondido -.

L’altro protagonista maschile è Vincenzo Salemme che ha ricevuto una nomination come migliore regista esordiente per – L’amico del cuore -. L’attore in 41 anni di carriera ha interpretato 46 film, tra i titoli più popolari ricordiamo: – Se mi lasci non vale, Amore a prima vista, Non si ruba a casa dei ladri, Baarìa -.

Compromessi sposi, la trama del film

E ora andiamo a leggere la trama di Compromessi sposi. Diego è un imprenditore bergamasco leghista, Gaetano è il Sindaco di Gaeta. Ad un certo punto le loro vite si incontrano perché i loro figli decidono di convolare a nozze. Ilenia è attiva sui social è seguita da milioni di followers, Riccardo aspira a diventare cantautore. I due giovani s’incontrano per caso e subito scoppia il colpo di fulmine. I problemi sorgono quando Diego e Gaetano si imbattono per divergenze di vedute tra nord e sud. Fermi sulle loro convinzioni, non sono per niente disposti a cedere e litigano in continuazione, ma su una cosa sono convinti: impedire il matrimonio dei loro figli. Per poter raggiungere l’obiettivo ricorrono a qualunque mezzo e stratagemma, ma i ragazzi non hanno nessuna voglia di rinunciare al loro amore e non sembrano intenzionati a cambiare idea. Tra ricomparse di ex mogli e esami del DNA, ad aiutare i due uomini a impedire il matrimonio intervengono Claudia, la figlia di Diego, con l’unico desiderio di dirigere l’azienda del padre e Tito un velista inseguito dagli strozzini, mentre dall’altra parte Mia e Amelia le mamme dei due ragazzi, uniscono le loro forze per portare pace tra le due famiglie.

