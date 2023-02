Compromessi sposi/ Su Canale 5 il film con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme

Compromessi sposi, film di Canale 5 diretto da Francesco Miccichè

“Compromessi sposi” è il titolo del film di genere commedia in onda su Canale 5 oggi, 8 febbraio 2023, in prima serata a partire dalle ore 21.20. Prodotto in Italia nel 2019 per la regia di Francesco Miccichè, il film Compromessi sposi ha come attori protagonisti due grandi del cinema ovvero Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Insieme a loro hanno recitato anche Rosita Celentano, Valeria Bilello, Elda Alvigini e Grace Eleanor Ambrose. Il regista del film Compromessi sposi è il romano Francesco Miccichè che ha già lavorato con Elda Alvigini nel 1996, quando l’ha diretta nel film cortometraggio “Baci proibiti” insieme a Pierfrancesco Favino.

Puoi baciare lo sposo/ Su Canale 5 il film con Diego Abatantuono

L’attrice siciliana Valeria Bilello mostra la sua bravura nel 2008 quando Pupi Avati le affida una parte nel film drammatico “Il papà di Giovanna” con Francesca Neri e Silvio Orlando. Le scene del film Compromessi sposi sono state girate quasi tutte tra il comune di Gaeta e quello di Formia. Le riprese sono cominciate nel novembre del 2018 men tre il film è stato distribuito nelle sale cinema nel gennaio del 2019 a cura della “Vision Distribution”.

Se mi lasci non vale/ Su Rete 4 il film con Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso

L’attore napoletano Vincenzo Salemme e il milanese Diego Abatantuono hanno lavorato insieme anche nel 2012 nel film commedia diretto da Carlo Vanzina intitolato “Buona giornata”. La prima pellicola cinematografica diretta da Micciché (ma in collaborazione con Fabio Bonifacci) risale al 2015, si tratta del film “Loro chi?” interpretato da un bravissimo Edoardo Leo e da un insostituibile Marco Giallini. A distanza di due anni, ovvero nel 2018, il regista dirige il film di genere commedia “Ricchi di fantasia” interpretato da due grandi delllo schermo cinematografico e televisivo, Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto.

Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino/ "Vivevamo in due case diverse..."

Compromessi sposi, la trama del film

La trama di Compromessi sposi racconta le vicende di Diego Loperfido (Diego Abatantuono), un imprenditore di Bergamo nonché simpatizzante della Lega, e di De Rosa Gaetano, (Vincenzo Salemme) primo cittadino di Gaeta. Diego e Gaetano scoprono che i loro figli stanno per sposarsi e la notizia sconvolge la vita di entrambi. Ilenia (Grace Ambrose) è impegnata sui social ed è una seguitissima in fluencer, Riccardo (Lorenzo Zurzolo) invece sogna di diventare un cantautore. Tra i due è stato amore a prima vista, un vero colpo di fulmine nonostante non avessero quasi niente in comune. La decisione di sposarsi è nata in maniera molto repentina, è bastata una sola notte a far prendere loro tale decisione.

Purtroppo per loro, i rispettivi padri non si stimano per niente, dal primo momento tra i due è mancata l’intesa giusta. Il motivo principale della loro discordia è la differenza che ancora esiste tra il nord dell’Italia e il sud del paese. Sia Gaetano che Diego hanno pregiudizi difficili da superare e nessuno dei due è propenso a rivedere le sue posizioni. C’è una sola cosa che li vede d’accordo: il matrimonio dei loro figli va ostacolato con ogni mezzo. Nonostante gli stratagemmi messi in atto dai loro padri, i ragazzi sono più che determinati a sposarsi, neanche la ricomparsa dei loro ex servirà a farli desistere. Ad aiuitare i futuri sposi c’è Claudia, la primogenita di Diego che mira a dirigere l’azienda al posto del padre, e Tito, amante della vela che ha problemi con gli strozzini. A cercare di trovare un punto di incontro per ritrovare la pace familiare sono le due madri dei ragazzi, Amelia (Rosita Celentano) e Mia (Elda Alvigini).











© RIPRODUZIONE RISERVATA