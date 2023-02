Computer quantistico/ Processori potenziati per correggere autonomamente gli errori

Un computer quantistico sarebbe in grado – al giorno d’oggi – di correggere gli errori da solo. Per farlo autonomamente sono serviti anni, anni di studio, continue ricerche e un miglioramenti non meno importante riguardo all’efficacia e alla velocità di apprendimento di queste macchine.

A spiegare l’evoluzione a cui stiamo assistendo, è il capo del gruppo di ricerca Google Quantum AI Lab, Hartmut Neven. Neven, ha definito il risultato della ricerca come una «Una pietra miliare. Un passo necessario per tutte le tecnologie che si avvicinano ad affrontare la loro fase matura».

Computer quantistico: dove arriveremo nel ‘futuro’ ?

Fino a qualche epoca fa, il computer quantistico era soltanto fantascienza. O meglio, non immaginavamo diventasse così potente. Nel 2026 si prevede che la prima macchina in Italia sarà un progetto super futuristico.

Il primo risultato – a dir poco sorprendete – risale al 2019, quando il computer quantistico Sycamore di Big G, grazie ad un potentissimo e innovativo processore, aveva risolto in soli 3 minuti, una operazione che un tempo, un PC tradizionale l’avrebbe risolta 10 mila anni.

Tommaso Calarco, direttore dell’istituto tedesco dedito al monitoraggio quantistico, disse (in merito a quell’esperimento del 2019, che «Quella era stata una dimostrazione accademica, mentre il risultato appena pubblicato è più pratico, nel senso che, la correzione dell’errore, pur essendo un problema tecnico, è un passaggio indispensabile per rendere i computer quantistici utilizzabili nella pratica».

Ma adesso i computer quantistici hanno una potenzialità in più (ed enorme), saper correggere gli errori in modo autonomo. Solitamente, tali problematiche vanno gestite con dei codici di correzione dove molteplici unità fisiche (d’informazione quantistica), ovvero i qubit fisici, raggruppano un qubit logico maggiormente stabile.

In poche parole, la sfida più grande dei computer quantistici, sarà quella di generare molti più codici di correzione, rispetto agli errori stessa. Al momento Neven ha voluto spingersi realizzando 72 qubit, superando i codici correttivi sulle quali si basavano i 49 qubit fisici di un vecchio esperimento.











