Comunali Milano, Salvini tifa Albertini/ “Può mandare Sala ai giardinetti. FdI-FI…”

Prosegue il dibattito all’interno del Centrodestra in vista delle Comunali a Milano, Matteo Salvini in pressi per Gabriele Albertini. Il segretario federale della Lega ha già ribadito a più riprese il suo appoggio all’ex sindaco meneghino, e quest’ultimo ha evidenziato che solo l’ex ministro dell’Interno si è esposto per un suo ritorno in campo. Intervenuto a Libero, il leghista ha ribadito: «Se uno come Gabriele Albertini ti dà la disponibilità a fare il sindaco di Milano, mi spieghi che tavolo si deve mettere in piedi? Ci pensi un secondo e dici “preso!”, altro che tavolo politico».

“Diritto alla maternità sia centrale nel Pnrr”/ Mara Carfagna “Troppe donne al sud..”

Intervenuto ai microfoni di Libero a proposito delle Comunali a Milano, Matteo Salvini ha lanciato un messaggio agli alleati Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni: «Io metto sul piatto uno come Gabriele Albertini che è stato un grande sindaco per nove anni. E, per dirla tutta, è uno che non può essere certo tacciato di essere un pericoloso populista o un salviniano di ferro».

ENRICO LETTA: "CON SALVINI TORNEREBBE IL LOCKDOWN"/ "Agisce da irresponsabile"

COMUNALI MILANO, SALVINI PREME PER ALBERTINI

Libero ha rimarcato che Forza Italia e Fratelli d’Italia stentano a incoronare Gabriele Albertini come candidato sindaco alle Comunali di Milano, Matteo Salvini non ha dubbi: «Con lui Sala lo mandiamo ai giardinetti! Nell’ultimo periodo il sindaco è stato spento, grigio. Il Pd è un partito allo sfascio, tanto che anche lui ha preferito non iscriversi, scegliendo i Verdi». Il leader della Lega ha poi rivelato di sentire Albertini pressoché tutti i giorni e vorrebbe evitare che l’ex primo cittadino si stufi di questo tira e molla degli alleati. Salvini ha le idee chiare, Albertini può essere il profilo ideale per chiudere l’era di Centrosinistra: «Fosse per me la partita di Milano sarebbe già chiusa. E non solo quella. Lo ribadisco, non serve un tavolo per dire sì a gente come Albertini o Bertolaso. Certo, se poi uno la vuol tirare in lungo per fare una trattativa politica sui massimi sistemi… beh, se ne assumerà le responsabilità».

LEGGI ANCHE:

Laura Boldrini/ "Ddl Zan divide? Non importa, non abbiamo un vincolo di maggioranza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA